CHP\'li Sarı, fon soruşturmasında arınma komisyonu için \'Hodri meydan\' dedi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını ve siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını istedi. CHP belediyeleri dahil bütün belediyelerin ve bakanlıkların denetlenmesi çağrısında bulunan Sarı, "Hodri meydan, arınma komisyonunu kurmaya var mısınız?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki ara seçimlere değinen ve Demokratların Kongre'nin iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında Kongre'nin denetim etkisini artıracağını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu gelişmeleri Amerikan iç siyasetinde herhangi bir partinin kazanması veya kaybetmesi üzerinden değerlendirmiyoruz. Hem dünya politikasına hem de ülke politikamıza etkilerini gözlemlemek zorundayız. Bizim açımızdan temel mesele demokratik kurumların işleyişi, uluslararası siyasetin istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarıdır."

"KONGRE'NİN HER İKİ KANADIYLA DA GÜÇLÜ KURUMSAL TEMASLAR"

ABD Kongresindeki değişimin İran politikasının geleceği açısından da önem taşıdığını belirten Sarı, Türkiye'nin değerlendirmelerini bölgenin gerçekleri ve uzun vadeli güvenlik çıkarları doğrultusunda yapması gerektiğini dile getirdi. Sarı, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak enerji arz güvenliğinin sağlanması, uluslararası deniz ticareti yollarının açık tutulması ve bölgesel ekonomik istikrarın korunmasını önemsiyoruz. Bölgedeki askeri gerilimin azaltılması, Türkiye'nin ekonomik güvenliği bakımından da önemli bir ihtiyaçtır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin barışçıl çözüm yönündeki diplomatik girişimlerini devletimizin ve milletimizin uzun vadeli çıkarları doğrultusunda değerlendirmekteyiz."

Türkiye ile ABD arasında savunma sanayi, yaptırımlar ve Suriye'deki güvenlik düzenlemeleri başta olmak üzere çözüm bekleyen meseleler bulunduğunu söyleyen Sarı, "Bu nedenle Türkiye'nin Amerikan yönetimiyle sürdürdüğü ilişkilerin yanı sıra Kongre'nin her iki kanadıyla da güçlü kurumsal temasları geliştirmemiz gerekmektedir" dedi.

Dünyadaki seçim sonuçlarının, popülist liderlerin kaybettiğini gösterdiğini savunan Sarı, vatandaşların hayat pahalılığını, gelir adaletsizliğini ve yöneticilerin hesap verebilirliğini sorguladığını kaydetti. Sarı, "Siyasi iktidarların hesap vermesi demokrasinin vazgeçilmez bir gereğidir" ifadesini kullandı.

"BAKAN YA BAKANLIĞINDAN HABERDAR DEĞİL..."

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan finansal sisteme milyarlarca lira aktarıldığı iddialarını gündeme getirdi. CHP milletvekillerinin 3 Kasım'daki Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bu konuda sorular yönelttiğini aktaran Sarı, Bakan'ın tasfiye sürecindeki fonlara kaynak aktarılmadığını söylediğini belirtti.

İŞKUR Genel Müdürü'nün ise milletvekillerinin soruları üzerine kaynak aktarıldığını açıkladığını savunan Sarı, şöyle konuştu:

"Bakan ya bakanlığından haberdar değil ya haberdarsa da hesap vermek zorunda olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında hesap vermekten kaçınıyor, yalan söylemeyi tercih ediyor."

Kamu kaynaklarının fon krizindeki kayıpları karşılamak için kullanılıp kullanılmadığını sorduklarını dile getiren Sarı, açıklamalar arasında tutarsızlık bulunduğunu ileri sürdü. Sarı, kurumların işlemlerini şeffaf ve denetlenebilir biçimde kamuoyuna ve Meclise sunmaması nedeniyle ayrıntıların ortaya çıkarılamadığını söyledi.

"SİYASİ SORUMLULUK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA"

İşsizlik Sigortası Fonu'nun çalışanların geleceğinin güvencesi olduğunu vurgulayan Sarı, kamu kaynaklarının belirli grupların fonlardan paralarını çekebilmesi için kullanıldığını iddia etti. Sarı, şunları kaydetti:

"Bu acı bir tablo. Bu tablonun bedeli ödenmek zorunda arkadaşlar. Bunun hesabı verilmek zorunda. Bu işlemlere aracılık eden Halk Yatırım. Bankacılık işlemlerini yürüten Halkbank. İşlemlerin gerçekleştirildiği yer Takasbank. Sorumlu kurum İŞKUR. Siyasi sorumluluk ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında. Biz de merakla bekliyoruz, siyasi sorumlusu sorumluluğun gereğini yapacak mı?"

Fon soruşturmasında adı geçen kurum ve kişilerin birbiriyle bağlantılı olduğunu savunan Sarı, siyasi sorumluların açıklanmadığını belirtti.

Fon krizini Meclis'te gündeme getirdiklerinde AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarına işaret ettiğini aktaran Sarı, bütün belediyelerin araştırılmasına yönelik çağrıda bulunduklarını söyledi. Sarı, şöyle konuştu:

"Belediyelerde yolsuzluk olabilir. Bizim belediyelerde değil, belediyelerde. Tüm siyasi partilerin belediyelerini Meclis'te kuracağımız bir komisyonla yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük var mı, adil bir şekilde denetleyelim. Tespit edilen konuları mahkemeye aktaralım. Buyurun dedik, hodri meydan dedik. Meclis bütün denetim yetkisini kullanmalı. Bakanlıkları denetlemeli, belediyeleri de denetlemeli. Kamu kurum kuruluşlarında kimin ne yaptığını hep birlikte yakından incelemeliyiz."

Fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunda bahsedilen 241 kişilik listenin açıklanmasını isteyen Sarı, "Bu liste Külliye'deyse, Cumhurbaşkanı'ndaysa çıkıp bu listeyi açıklasın. Muhalefet partileri diyor ki elimizde liste var, liste var. O zaman muhalefet partisi, kimin elinde varsa bu listeleri açıklasın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ısrarlı bir şekilde arınma çağrısı yapıyoruz. Bu arınmaya en çok siyasetin ihtiyacı var. Ne krizi olursa olsun siyasi platform ne yazık ki bu krizin hep dışında tutuluyor. Siyasi ayağı hiçbir zaman açıklanmıyor" ifadelerini kullandı.

"PARANIZ BUGÜN YAĞMALANIYOR"

Fon krizindeki kaybın 800 milyar liranın üzerinde olduğunun öngörüldüğünü söyleyen Sarı, bu tutarın Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılan 760 milyar liralık bütçeden fazla olduğuna dikkati çekti.

Tarımsal destekler için milli gelirin yüzde biri oranında kaynak ayrılması gerektiğini belirten Sarı, ayrılması gereken tutarın 1 trilyon 112 milyar lira olduğunu, bütçede ise 235 milyar lira ayrıldığına işaret etti. Sarı, üreticilere "Çiftçim, köylüm, milletin efendisi sizsiniz. Sizin paranız bugün yağmalanıyor. Sizin hakkınız gasp ediliyor. Bugün size verilmesi gereken kaynak ne yazık ki bütçeye baktığımızda size verilmiş durumda değil" diye seslendi.

"SİYASİ AHLAK YASASININ ÇIKARILMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Yolsuzluk iddialarında iktidara yakın isimlerle muhaliflere farklı uygulamalarda bulunulduğunu savunan Sarı, fon yolsuzluğunda adı geçen ve bu nedenle AK Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin, "WhatsApp gruplarından çıkarılarak gönlü kırılmış eski bakanın" dedi.

Gazetecilerin ve iktidarı eleştirenlerin gözaltına alınmasıyla bu durumu karşılaştıran Sarı, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını istedi.

Fon soruşturması kapsamında bazı yöneticilere yönelik işlemlerin yeterli olmadığını belirten Sarı, sorumluluğu bulunan bütün yönetim kadrolarının görevden alınması gerektiğini söyledi. Meclis'e bilgi veren ve düzenlemelerin hazırlanmasında görev alan bazı isimlerin sonrasında soruşturmayla karşı karşıya kaldığını kaydeden Sarı, bu durumu da eleştirdi.

"KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN AYRILMIŞ BİR DELİKLİ KURUŞ DAHİ YOK"

Kademeli emeklilik talep eden yaklaşık 4,5 milyon vatandaş bulunduğunu aktaran Sarı, bütçede bu talebe yönelik kaynak ayrılmadığını söyledi. Sarı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4,5 milyon vatandaşımız burada Meclis'te kapı kapı geziyor. Sokakta meydan meydan eylem yapıyor. Ama rakamlara baktığımızda bu bütçede kademeli emeklilik için ayrılmış bir delikli kuruş dahi yok. Bu vatandaşların umutları bu sene de hüsranla bitiyor. Vatandaşlarımız bir gün için 17 yıl çalışmak zorunda kalıyorlar. Yaşları gelmiş, geçmiş, iş bulamıyorlar. Emekli olmak istiyorlar, olamıyorlar. Çalışmak istiyorlar, çalışamıyorlar. Günün sonunda da bu adaletsizliğin altında eziliyorlar."

"HODRİ MEYDAN, ARINMA KOMİSYONUNU KURMAYA VAR MISINIZ?"

Sarı, şunları kaydetti:

"Gelin bu Meclis'te bir araştırma komisyonu kuralım. Bütün kamu kurum kuruluşlarını, sadece bu fon krizini değil, bir arınma komisyonu kuralım Meclis'te. Bu Meclis çatısı altında bu ülkenin, milletinin, emekçisinin, köylüsünün, çiftçisinin, kadınının, gencinin hakkını gasp eden kim varsa onun hesabını sormak üzere Meclis'i göreve davet ediyorum. AKP iktidarının siyasi temsilcilerini göreve davet ediyorum. Gelin, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri de dahil olmak üzere bütün belediyeleri, bütün bakanlıkları, iddia edilen bütün konu başlıklarını adil, şeffaf bir şekilde kamunun önünde, gerçekten bürokratların ve siyasilerin hesap verdiği, hesabının sorulduğu bir komisyon kuralım. Hodri meydan, arınma komisyonunu kurmaya var mısınız? Hodri meydan, siyasi ahlak yasasını bu Meclis çatısında çıkarmaya var mısınız? Cevabını da iktidardan bekliyorum."