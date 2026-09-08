CHP'li Sarı: Üsküdar'da 2029'da geri alacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin'in seçilmesine ilişkin, "Hem meclis üyelerinin iradelerine sahip çıkamaması hem de aday belirleme sürecindeki sorumluluklar nedeniyle böyle bir tabloyla karşılaştık." dedi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin'in seçilmesinin ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanlığında basın mensuplarına açıklama yapan Sarı, sonuçtan üzüntü duyduklarını söyledi.

Süreçte CHP'li 4 belediye meclis üyesinin istifa ederek AK Parti'ye katıldığını hatırlatan Sarı, bu kararı eleştirdi.

Konunun yalnızca istifa eden meclis üyeleriyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Sarı, aday belirleme sürecinde sorumluluğu bulunan parti yöneticilerine de özeleştiri çağrısında bulundu.

CHP Genel Merkezi ve parti örgütü olarak belediyenin CHP'de kalması için sürecin başından itibaren çaba gösterdiklerini ifade eden Sarı, ilk iki turda bir, üçüncü ve dördüncü turlarda ise iki meclis üyesinin farklı yönde oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

Parti içinde kalarak grubun kararına aykırı hareket eden üyelerin tavrını da eleştiren Sarı, "Sonuç itibarıyla hem meclis üyelerinin iradelerine sahip çıkamaması hem de aday belirleme sürecindeki sorumluluklar nedeniyle böyle bir tabloyla karşılaştık. Ancak yılmıyoruz, geri adım atmıyoruz. 2029 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediyesi'ni yeniden kazanmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklaması

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimin ardından belediye binası önünde yaptığı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılan seçimi CHP/Yeni Parti Grubunun aday gösterdiği CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığını hatırlattı.

Bu seçimin hukuksuz şekilde iptal edildiğini savunan Çelik, bu zamana kadar gruplarındaki 8 ilçe meclis üyesinin yargı tacizine maruz kaldığını iddia etti.

İki meclis üyesinin oy kullanamaması için tutuklandığını iddia eden Çelik, dört meclis üyesinin ise transfer edildiğini aktardı.

Çelik, bugün iki meclis üyesinin Üsküdar halkının iradesine ihanet ettiğini belirterek, gruplarına oy vermeyen bir meclis üyesini tespit ettiklerini, diğerini tespit etmek için çalıştıklarını anlattı.

Çelik, gruplarındaki 19 meclis üyesine teşekkür ederken, diğerlerine haklarını helal etmediklerini söyledi.