CHP'li Sarıbal: "Amaç Vatandaşa Ucuz Et Yedirmek Değil, Yandaşı Zengin Etmek"

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iktidarın ithalata dayalı hayvancılık politikalarının, kırmızı et krizine kalıcı çözüm sunmaktan uzak kaldığını belirten Sarıbal, "Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hayvancılık ithalatı 1 milyar doları aştı. 331 bin baş canlı hayvan için 591 milyon dolar, 69 bin ton kırmızı et için 439 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 30 bin dolar ödendi. Bu, AKP'nin uyguladığı politikaların iflasıdır. Amaç vatandaşa ucuz et yedirmek değil, yandaşı zengin etmek. Kırmızı et sorununun ithalat yoluyla çözülmesi kesinlikle mümkün değil" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te yaptığı basın toplantısında canlı hayvan ve et ithalatını ile çiğ süt fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidarın ithalata dayalı hayvancılık politikalarının, kırmızı et krizine kalıcı çözüm sunmaktan uzak olduğunu belirten Sarıbal, "Amaç vatandaşa ucuz et yedirmek değil, yandaşı zengin etmek. Kırmızı et sorununun ithalat yoluyla çözülmesi kesinlikle mümkün değil. Çözüm, acilen hayvan varlığını artırıcı, verimliliği yükseltici, kısacası üretim odaklı politikalar uygulamaktan geçiyor" dedi.

"Ocak-Ekim döneminde hayvancılık ithalatı 1 milyar doları aştı"

14 yılda toplam 11,8 milyar dolar harcanmasına rağmen kırmızı et fiyatlarının kontrol altına alınamadığını belirten Sarıbal, şunları kaydetti:

"Fiyatlar yoksul halkımızın ulaşılabileceği seviyede değil. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde hayvancılık ithalatı 1 milyar doları aştı. 331 bin baş canlı hayvan için 591 milyon dolar, 69 bin ton kırmızı et için 439 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 30 bin dolar ödendi. Bu, AKP'nin uyguladığı politikaların iflasıdır. Çözüm, acilen hayvan varlığını artırıcı, verimliliği yükseltici, kısacası üretim odaklı politikalar uygulamaktan geçiyor. Bu kapsamda; hayvancılıkta uygulanan politikalar mevcut üreticileri daha iyi duruma taşıyacak araçlarla donatılmalı ve kamu kaynakları büyük ölçekli ve sermaye ağırlıklı işletmeler yerine küçük ve orta ölçekli aile işletmelerine aktarılmalıdır."

"Amaç vatandaşa ucuz et yedirmek değil, yandaşı zengin etmek"

Orhan Sarıbal, 2023 yılında ithal edilen 818 bin baş sığırın 598 bininin yani yüzde 73'ünün, 2024 yılında ithal edilen 301 bin baş sığırın 180 bini yani yüzde 60'ının Brezilya ve Uruguay'dan ithal edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Uruguay'dan, Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithali talimatı verdiğini hatırlatan Sarıbal, " Türkiye'de hayvancılık bitiriliyor; amaç vatandaşa ucuz et yedirmek değil, yandaşı zengin etmek. Kırmızı et sorununun çözümü için hayvan varlığı artırılmalıdır. Bunun için büyük işletmelerin kurulmasını desteklemek yerine ülkenin her bölgesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaygınlaştırılması, üretimde kalması ve etkin biçimde örgütlenmeleri sağlanmalıdır. Böylece ülke imkanları kullanılacak, ülke geneline yayılmış üretim gelir dağılımının düzelmesi ve kırsalda gelirin artırılmasına imkan sağlayacaktır" dedi.

"Çiğ süt fiyatlarının en az 21-22 lira olmalı"

Sarıbal, süt üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinereki süt maliyetleri yükselirken süt alım fiyatlarının düşük olduğunu vurguladı. Sarıbal, "Bu durum üreticilerin ekonomik zorluklar yaşamasına ve anaç hayvanlarını kesime gönderme gibi sürdürülebilir olmayan çözümlere yönelmelerine neden olmaktadır. Günümüzde bir litre sütün maliyeti 19 lira iken, alım fiyatının 12-14.5 lira arasında olması sürdürülebilir değil. Çiğ süt fiyatlarının en az 21-22 lira olması gerekmektedir. Bu durum üreticileri zora sokmakta, birçok üretici anaç hayvanlarını kesime göndermektedir" diye konuştu.