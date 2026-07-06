Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili Seçimi... CHP Aydın Milletvekili Karakoz: İktidar Hangi Engeli Koyarsa Koysun İktidara Gideceğiz

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen Başkan Vekili seçimi sonrasında açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "İktidar hangi engeli koyarsa koysun, biz seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde iktidara gideceğiz" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü toplantıyla Başkan Vekilliği seçimi gerçekleştirildi.

CHP'nin adayı Fuat Gümüş'ün kullanılan 23 'ün oyun 17'sini alarak Belediye Başkan Vekili olduğu seçimin sonrasında CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP İzmir İl Başkanı iken CHP Genel Merkezi tarafından tedbiren görevden alınan Çağatay Güç basın açıklaması gerçekleştirdi.

GÜÇ: "DEMOKRATİK BİR SÜREÇ OLDU"

Sürecin demokratik bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Güç, "Seferistan'da bir süreç yaşadık. Arkadaşlarımızla beraber süreci sıkıntısız atlattık. Burada biz başkan seçmedik, başkan vekili seçtik. Hayırlısıyla İsmail Başkanımız hapisten çıkıncaya, tutukluluk süresi bitinceye kadar Fuat Gümüş Beyefendi süreci yönetecektir. Demokratik bir süreç oldu. İlk başta biz grubumuzda seçimle adayımızı belirledik. Daha sonra da mecliste adayımız belirlendi. Hem Seferihisar'a hem İzmir'e hayırlı olsun. Fuat Bey'in deı aldığı görevi taşıdığı görevi layık ile yapacağına sonuna kadar inanıyoruz" dedi.

KARAKOZ: "MESNETSİZ OPERASYONLARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Aydın Milletvekili Karakoz ise, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları eleştirerek şunları söyledi:

"Yerel seçimlerden sonra CHP, Türkiye'nin birinci partisi oldu ve birinci parti olma durumu devam etti. CHP iktidara yürürken iktidarın CHP'li belediyelere yönelik haksız, hukuksuz, delilsiz ve mesnetsiz operasyonlarıyla karşı karşıya kaldık. Ama bugün burada da görüldüğü üzere CHP'liler birlik ve beraberlik içerisinde kendi başkan vekili adaylarını belirlediler ve seçimde CHP'li tüm üyeler oy vererek başkan vekilini seçtiler. Şunu söylemek istiyoruz: İktidar hangi engeli koyarsa koysun, biz seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde iktidara gideceğiz. İktidara geldiğimizde de bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti, huzuru ve eşitliği getireceğiz."