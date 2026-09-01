CHP Genel Başkan Yardımcısı Şimşek'ten partisinin Balıkesir örgütlerine ziyaret - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şimşek'ten partisinin Balıkesir örgütlerine ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şimşek\'ten partisinin Balıkesir örgütlerine ziyaret
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Balıkesir'de il ve ilçe örgütlerini ziyaret etti. Şimşek, partiden ayrılan isimlere tepki göstererek 'CHP'ye bunu yapmayın' dedi.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partisinin Balıkesir'deki örgütlerine ziyarette bulundu.

Şimşek, Balıkesir'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Şimşek'i burada CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve partililer karşıladı.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, CHP'nin 81 il ve ilçelerinde yeniden örgütlendiğini ifade etti. .

Partiden ayrılarak başka siyasi yapılara geçen isimlere şaşkınlıkla baktığını dile getiren Şimşek, "CHP'ye bunu yapmayın. Sizin bunu yapmaya hakkınız yok. CHP'li olarak değil, insan olarak da yapmaya hakkınız yoktur. Tavır içerisinde olanları bir dakika bu partide durdurmamalıyız" dedi.

Şimşek, CHP Balıkesir İl Başkanı Şahin ile birlikte partisinin Savaştepe ve Bigadiç örgütleriyle de bir araya geldi.

Şimşek ve beraberindekiler Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu'yu da makamında ziyaret etti. Görüşmede Savaştepe'ye yönelik çalışmalar konuşuldu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Berhan Şimşek, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Şimşek'ten partisinin Balıkesir örgütlerine ziyaret - Son Dakika

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