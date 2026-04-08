CHP'li Solakoğlu: Türkiye Gıda Egemenliğini Kaybetti - Son Dakika
CHP'li Solakoğlu: Türkiye Gıda Egemenliğini Kaybetti

08.04.2026 13:59
Sencer Solakoğlu, Türkiye'nin gıda egemenliğinin kaybolduğunu ve çiftçinin zor durumda olduğunu belirtti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Avrupa'da en çok hayvan sayısına sahip ülke olduğumuzu' söyledi. Cumhurbaşkanımız diyorsa, doğrudur diyoruz. Ondan sonra hesaplara baktığımız zaman dünyada en çok hayvan ithal eden ikinci ülkenin de olduğumuzu görüyoruz. Bizim demek ki Almanya'dan daha çok hayvanımız var. Dünyada en büyük ikinci hayvan ithalatçısı olduğumuza göre demek ki biz Almanlardan daha fazla et tüketiyormuşuz, biz bunu öğrendik. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının takdirine bırakıyorum" dedi.

Solakoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Aksaray'a geldi. Solakoğlu'nun kentteki ilk durağı CHP Aksaray İl Başkanlığı oldu. Ziyarete, CHP 27. Dönem Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir ile il teşkilatı mensupları da hazır bulundu.

Solakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, ülkenin gıda egemenliğini kaybetmiş durumda olduğunu ifade etti. Solakoğlu, şöyle devam etti:

"İşin buraya geleceği belliydi. Kasaba gittiğiniz zaman tükettiğiniz etin neden bu kadar pahalı olduğunu ve bunu nasıl düzeltilebileceğini biliyor olmalarına rağmen yapmıyor olmalarına şahit oluyoruz. Bazı kişilerin zenginleştirildiği ama halkın fakirleştirildiği bir süreç. Türk çiftçisinin üreterek her geçen gün daha zayıfladığı, daha fakirleştiği, gençlerin köyde kalmak yerine bir şekilde kendini şehre atıp iş bulmak için veya para kazanmak için kuryelik yapmayı seçtiği, yani bir üretim toplumundan bir tüketim toplumuna dönmeyi tercih ettikleri bir Türkiye'ye uyandık."

"İktidara geldiğimizde bütün ülke rahatlayacak"

İktidara gelme zorunluluğumuz var. Çünkü hükümetin içindeki bakanlara defalarca anlatmamıza rağmen genel olarak bakanlar geldikleri zaman bir ineğin dört memesinin olduğunu dahi bilmeden, tarlanın ne olduğunu bilmeden makamlara geliyorlar ve çok kısa bir süre içerisinde bilmedikleri bir sektörde kibirleri sonucu Türkiye bu hale geliyor. Türkiye'nin gıda egemenliğini kaybetmemesi için her türlü mücadeleyi vermeye hazır bir yurttaşım. Nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz, plan ve programlarımız şu an çalışılıyor. En geç 2027'nin sonlarına doğru seçim yapılır. Biz iktidara geldiğimiz zaman bütün ülkenin rahatlayacağının müjdesini buradan verebiliriz. Biz Türkiye'yi değiştirebilecek liyakatli kadrolara ve beceriye sahibiz.

"Üretenin yanında olacağız ve üretim içinde fırsat eşitliği sunacağız"

Dünyada en yüksek gıda enflasyonu olan ülkelerin ilk üçündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Avrupa'da en çok hayvan sayısına sahip ülke olduğumuzu' söyledi. Cumhurbaşkanımız diyorsa, doğrudur diyoruz. Ondan sonra hesaplara baktığımız zaman dünyada en çok hayvan ithal eden ikinci ülkenin de olduğumuzu görüyoruz. Bizim demek ki Almanya'dan daha çok hayvanımız var, nüfus olarak benzer olduğu için. Dünyada en büyük ikinci hayvan ithalatçısı olduğumuza göre demekki biz Almanlardan daha fazla et tüketiyormuşuz, biz bunu öğrendik. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının takdirine bırakıyorum. Kim daha çok et yiyor, kim yemiyor bunu vatandaş çok net olarak biliyor. Kimse üretmek istemiyor, beş sene sonra durum daha vahim hale gelecek. Çünkü çiftçi yaş ortalaması arttı, gençler köye gitmiyor, toprak olsa da üreten olmayacak. Hükümetin bakanı, 'paramız var ki ithal ediyoruz' deyip kapıyı kapatmıştı. Biz bu mentalitede değiliz, üretenin yanında olacağız ve üretim içinde fırsat eşitliği sunacağız."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Sencer Solakoğlu, Çiftçilik, Politika, Almanya, Aksaray, Türkiye, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Solakoğlu: Türkiye Gıda Egemenliğini Kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: CHP'li Solakoğlu: Türkiye Gıda Egemenliğini Kaybetti - Son Dakika
Advertisement
