"Aziz İhsan Aktaş Davası"... CHP'li Tanal'dan, Aktaş'ın Korumalarla Duruşmaya Gelmesine Tepki: "Vıp Yargılama İlk Olarak Burada Tarihe Geçiyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Aziz İhsan Aktaş Davası"... CHP'li Tanal'dan, Aktaş'ın Korumalarla Duruşmaya Gelmesine Tepki: "Vıp Yargılama İlk Olarak Burada Tarihe Geçiyor"

27.01.2026 15:00  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, VIP hizmetle duruşmaya gelen suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın yargılanmasını eleştirerek adalete olan güvenin sarsıldığını belirtti. Tanal, 'Ayrıcalıklı sanık olmaz,' dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Aziz İhsan Aktaş davası"nın ilişkin, "Aziz Aktaş, 15 tane korumayla VIP hizmetiyle buraya girdi. 704 yılla tutuksuz yargılanacaksın. Adam orada 10 yılla yargılanacak, tutuklu. Bunun adı adaletse batsın bu adalet. Bu VIP yargılama Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten itibaren ilk olarak burada tarihe geçiyor. Ayrıcalıklı sanık olmaz" dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmaya verilen öğle arasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın yaklaşık 15 korumayla duruşmaya gelmesine tepki gösterdi. Tanal, şunları kaydetti:

"Ben milletvekiliyim. Burada hakimin, savcının, Genelkurmay Başkanının, Cumhurbaşkanının, bakanın yararlandığı tüm VIP hizmetlerden yararlanma hakkı olan bir kişiyim ben. Bunu bana Anayasa veriyor. Ama 704 yılla yargılanan, bu suç örgütünün lideri olarak gelen Aziz Aktaş, 15 tane korumayla VIP hizmetiyle buraya girdi. 704 yılla tutuksuz yargılanacaksın, adam orada 10 yılla yargılanacak, tutuklu. Bunun adı adaletse batsın bu adalet. Böyle bir adalet olur mu? Ceza Muhakeme Kanunu diyor ki 'Siz sanıklar arasında farklılık yapamazsınız. Ayrıcalıklı yargılama yapamazsınız'. Burada ayrıcalıklı sanık var. VIP sanık olur mu? Diyorlar ki 'Her aileden bir kişi girebilir' ama birisi istisna. Aziz Aktaş, o korumalarla giriyor. Yakını değil, ailesi değil. Bu VIP yargılama Cumhuriyetin kurulduğu tarihten itibaren ilk olarak burada tarihe geçiyor. Bu bizim Allah'tan sonra inandığımız devletimiz; tarafsız, bağımsız yargıyla itibarsızlaştırıyor burası. Burada ayrıcalıklı sanık istemiyoruz. Aziz Aktaş'a uygulanan hukuk, diğer tüm sanıklara uygulansın veya diğer sanıklara uygulanan hukuk, Aziz Aktaş'a da uygulansın. Ayrıcalıklı sanık olmaz. Daha da enteresanı, Aziz Aktaş'ın avukatı, 'Bize bu korumaları devlet verdi' dedi. Bir şey daha ekledi, 'Bu davalar bu mahkemede görülsün. Başka mahkemelere gitmesin. Giderse müteahhitlerin hepsi zarar eder'. Demek ki diğer müteahhit diğer mahkemelere gitse beraat verecek. Burada bu mahkemeyi de töhmet altında bırakıyor. Bu mahkemeyi de zan altında bırakıyor ve bu da yargıyı itibarsızlaştırıyor. Bu saate kadar ne oldu? Duruşmada uyulması gereken kurallar bahsedildi."

"Duruşmaları sonuna kadar izleyeceğiz"

Ergenekon yargılamaları dönemini de takip ettiğini belirten Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 200 sanık var. Bunların hepsini davanın geç bitmesi için yapıyorlar. Bu da adli yargılama ilkesini ihlal eder. Sürekli bir algı yaratılmış olur. Diyorlar ki siz 'Duruşmada bunu canlı yayınlayamazsınız veya fotoğraf çekemezsiniz'. Hani kendinize güveniyordunuz, suç örgütü diyordunuz. Bırakalım o zaman. Açık yapın. Bakalım o zaman kamuoyu bunu görsün. Kamuoyu gerçekleri görsün. Kamuoyunun gerçeklerle yüzleşmesini de engelliyorlar. Biz bu duruşmaları izleyeceğiz sonuna kadar. Keşke tarafsız, bağımsız bir şekilde yargılama olsa da bu ülkede hukukun tecelli ettiğini görebilsek. Umarım onu yaparlar. Şimdi duruşmaya ara verildi. Cumhuriyet savcısı gitti. İki mahkeme hakemi gitti. Başkan orada bekliyor. Orada sanıklar giderken alkışlayacaklar mı, alkışlamayacaklar mı, bir selam verecekler mi diye bakıyor. Allah'ın selamını vermeye kanun 'suç' demiyor. Allah'ın selamını verecek. Siz niye selam verdiniz? İşte 'Bu bir oldu, bu iki oldu; biz üçüncüsünde sizi duruşmaya almayacağız' diyor."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Mahmut Tanal, İhsan Aktaş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Aziz İhsan Aktaş Davası'... CHP'li Tanal'dan, Aktaş'ın Korumalarla Duruşmaya Gelmesine Tepki: 'Vıp Yargılama İlk Olarak Burada Tarihe Geçiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:24:46. #7.11#
SON DAKİKA: "Aziz İhsan Aktaş Davası"... CHP'li Tanal'dan, Aktaş'ın Korumalarla Duruşmaya Gelmesine Tepki: "Vıp Yargılama İlk Olarak Burada Tarihe Geçiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.