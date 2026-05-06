CHP'li Tanal: Tarım Bakanlığı, Şanlıurfa ve Gaziantep'i Afet Bölgesi İlan Etmeli

(TBMM) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Gaziantep'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa ilişkin çağrıda bulundu ve "Tarım ve Orman Bakanlığı, Şanlıurfa ve Gaziantep'i afet bölgesi ilan etmeli ki bununla birlikte bir an önce hasar çalışmaları başlatılmalı. Tarım sigortasında üreticinin tüm zararları karşılanmalı" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Şanlıurfa ve Gaziantep'te etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın ardından son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde fırtına ve yağış nedeniyle büyük hasar oluştuğunu aktaran Tanal, "Binaların çatılarından düşen güneş panelleri, aynı zamanda klimalar ve tuğlaların düşmesiyle araçlar hasar gördü. Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Gerçekten bu felaket nedeniyle kamu kurumlarının zarar gören binaları var. Emniyet binasının çatısı zarar gördü, Bakanlık binasının çatısı ve duvarları zarar gördü. Birecik Belediyesi'nin bahçesi komple zarar gördü. Buradaki sorun, gerçekten mühendislik hizmetleridir diyorum. Aynı zamanda ziraat mühendislerimiz açısından da o ağaçların çiçeği bir fırtınayla devrilebiliyor. Burada daha iyi mühendislik hizmetleri kullanılarak bu tür afetlerin zararı en aza indirilebilir.

Mesele, bizim ilim, bilim ve fenden yeteri kadar yararlanmamamızdır yararlanılmadığı için afet boyutları arttı. Belediye ki oradaki tüm mazgalların hepsi kapalıydı en azından o uyarıyla birlikte belediye yetkilileri mazgalları temizlemiş olsalardı, altyapının yetersiz olması nedeniyle bunlar düzenlenmiş olsaydı bu kadar zararımızın boyutları yükselmezdi, olmazdı. Yıldırımın düşmesi nedeniyle vefat eden insanlarımız oldu. Aynı zamanda bir vatandaşımızın, çatıdaki güneş enerjisinin aşağı düşmesiyle birlikte araç içerisinde bulunan bir vatandaşımız rahmetli oldu."

"Aşağı yukarı 2-2,5 saat içerisinde şehir iletişimsiz kaldı"

Tanal, kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu yerlerde internetin gittiğine dikkati çekerek, "Güya biz iletişimde 5G'ye geçtik, internetin, iletişimin daha kaliteli, daha düzenli ve daha kuvvetli olması gerekirken maalesef sınıfta kaldık. Saat 16.45'ten sonra internet gitti, elektrik gitti. Aşağı yukarı 2-2,5 saat içerisinde şehir iletişimsiz kaldı" diye tepki gösterdi.

Sağanak yağıştan dolayı kırsal yerlerde tarım ürünlerinin zara gördüğünü söyleyen Tanal, şöyle devam etti:

"Kırsal bölgelerde çok fazla fıstık bahçeleri, buğday, arpa, mercimek var. Bu senenin hasılatı gitti. Fıstık çok önemli bir ürün o fıstıkta filiz veren ağaçların dalları, gelecek senenin ürünü de o filiz veren dallardan çıkar ve o nedenden dolayı onlar da kırıldı. Bir an önce ama bir an önce Şanlıurfa ve Gaziantep bölgesinde hasar gören bu kırsal alanların ve merkezlerin doğal afet ilan edilmesi lazım. Çünkü bu doğal afet eğer ilan edilmezse burada şehrin toparlanması çok zor olabileceği gibi, aynı zamanda gelecek yıl bizim çiftçilerimizin hasılatı da artık kalmamış olacak. Gelecek yılla ilgili bu kırılan dalların filizleri var. Fıstığın üzerindeki, yani bu filizlenen dalların üzerinde 'göz' dediğimiz çiçekler var. Bu çiçek, gelecek yılın mahsulünü oluşturuyor ve bunlar da kırıldığı için gelecek yılın mahsulü de bu şekilde, o yeni sürgülerle birlikte kırılması nedeniyle, olmamış olacak."

"Tarım ve Orman Bakanlığı, Şanlıurfa ve Gaziantep'i afet bölgesi ilan etmeli"

Tanal, sağanak yağıştan dolayı zarar gören yerlere devletin yardım gönderdiğini fakat yardımların yetersiz olduğunu öne sürerek, şu önerilerde bulundu:

"Vatandaş mağduriyeti daha rahat nefes alabilecek şekilde giderilebilir. Zarar çok büyük, bunun da yolu doğal afet ilan edilmesidir. Tarım ve Orman Bakanlığı, Şanlıurfa ve Gaziantep'i afet bölgesi ilan etmeli ki bununla birlikte bir an önce hasar çalışmaları başlatılmalı. Tarım sigortasında üreticinin tüm zararları karşılanmalı, bölgedeki çiftçilerin kredi borcu yapılandırılmalı, yeni faizsiz uzun vadeli kredi imkanları verilmeli. Tarımsal üretimin devamlılığı için çiftçilerimiz kendi kaderlerine terk edilmemeli. Bu önerilerimize bir an önce bakanlığın kulak vererek bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz."

"Yıl 2026 ve burada bölgeler arasındaki en büyük eşitsizlik yoksulluğu yaratıyor"

Konuşmasının devamında video gösterimi ile Şanlıurfa'da yaşanan başlıca sorunları gösteren Tanal şunları söyledi:

"Yıl 2026. Maalesef 'Avrupa bizi kıskanıyor.' Anayasamızın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu söyler ve sosyal devlet olduğunu ifade eder. Sosyal devlet, çocuğunu ayakkabısız bırakmayan; sosyal devlet, çocuğunu kışta çorapsız bırakmayan devlettir. Sosyal devlet, çocuğunu eğitimsiz bırakmayan, Nisan'ın başında mevsimlik tarım işçisi olarak gönderen ve atanamayan öğretmeni de mevsimlik tarım işçisi yapan devlet değildir. Burada anayasamızda, üniversitelerde öğretilen anayasa hukuk dersinde öğretilenlerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Anayasal hakların kağıt üzerinde metinler olarak, yazılı olarak anayasada kalmamasını istiyoruz. Yıl 2026 ve burada bölgeler arasındaki en büyük eşitsizlik yoksulluğu yaratıyor ve bu yoksullukta da en çok etkilenen mevsimlik tarım işçileri, çocuklar ve kadınlar oluyor."

Burada benim çağrım Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın İçişleri Bakanlığı'na, Sayın Sağlık Bakanlığı'na, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Sayın Kültür Bakanlığı'na, Sayın Sağlık Bakanlığı'na, yani kısacası Spor Bakanlığı'na, hepsine çağrıda bulunuyoruz: Bu öğrencilerimizin, mevsimlik tarım işçilerimizin bu mağduriyetini giderin.

Şu anda mevsimlik tarım işçileri tarlada, çocuklar tarlada, okulda değil, öğretmenler tarlada, okulda değil. Güya mevsimlik tarım işçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın, bakanlıkların bir eylem planı yapması gerekirken bu yok daha ötesi, mevsimlik tarım işçileri ile ilgili bir Tarım İşçileri İzleme Kurulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca kurulması gerekirken ve bugüne kadar bu izleme kurullarıyla ilgili herhangi bir raporlama vesaire yok. Hatta ve hatta bu izleme kurullarıyla birlikte yine kurulması gereken akademisyenler kurulu tarafından bu işin izlenmesi gerekir."