Sezgin Tanrıkulu: "20 Kişinin Kalması Gereken Koğuşlarda 60 Kişi Kalıyor, İnsanlar Mahkemelerine Gidemiyor, İddianameler Yazılmıyor"
Sezgin Tanrıkulu: "20 Kişinin Kalması Gereken Koğuşlarda 60 Kişi Kalıyor, İnsanlar Mahkemelerine Gidemiyor, İddianameler Yazılmıyor"

09.02.2026 16:59  Güncelleme: 18:29
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret ederek Türkiye'deki adaletsizlik ve cezaevlerindeki kötü koşullara dikkat çekti. Tanrıkulu, adil yargılamanın olmaması ve cezaevlerindeki yoğunluk konusunda ciddi eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları Silivri Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Tanrıkulu, "Hukuk, maalesef bütün yurttaşlarımız açısından öngörülebilir olmaktan çıkmıştır. Hiç kimse için hukuk artık öngörülebilir değil. Adil yargılamanın olmadığı, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Herkes şikayetçi. Cezaevlerinin koşullarından şikayetçiler. 20 kişinin kalması gereken koğuşlarda 60 kişi kalıyor. İnsanlar mahkemelerine gidemiyor. İddianameler yazılmıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları Silivri Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Mesele şu: ben yaklaşık 14–15 yıldır bu cezaevine gelip giden bir avukat, bir insan hakları savunucusu ve bir milletvekiliyim. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bu 14–15 yıllık döneminde en azından benim birebir takip ettiğim bu süreçte burası adaletin değil, adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların mekanına dönüşmüş durumda. Adil yargılamanın olmadığı bir ortama dönüştü. Bugün burada 'kampüs yargılaması' dediğimiz yargılamalar yapılıyor; onları da yakından takip ediyorum. Beşiktaş Belediyesi'nin odağında olduğu davalar burada görülüyor. Diğer tarafta ise devasa bir inşaat yükseliyor: Avrupa'nın en büyük, hatta dünyanın en büyük duruşma salonunun inşa edildiği bir alan. Bütün bunlar, içinde bulunduğumuz siyasal ve yargısal ortamın bir özeti aslında."

"Bu hukuksuzluğu yapanlardan da mutlaka, hukuk kuralları içerisinde hesap soracağız"

Böyle bir ortamdayız. Hukuk, maalesef bütün yurttaşlarımız açısından öngörülebilir olmaktan çıkmıştır. Hiç kimse için hukuk artık öngörülebilir değil. Adil yargılamanın olmadığı, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden cezaevlerinde bu kadar çok siyasetçi, bu kadar çok avukat, bu kadar çok gazeteci, bu kadar çok aktivist var. Cezaevlerinde bulunan hiçbir tutuklu ve hükümlünün adil yargılandığına inanmıyorum. Tutuklu ve hükümlü yakınları burada; her gelişimde onlarla görüşüyorum. Herkes şikayetçi. Cezaevlerinin koşullarından şikayetçiler. 20 kişinin kalması gereken koğuşlarda 60 kişi kalıyor. İnsanlar mahkemelerine gidemiyor. İddianameler yazılmıyor. Duruşmalarda hakimler yurttaşları dinlemiyor, sanıkları dinlemiyor. Bir ezberleri var; o ezbere göre karar veriliyor. İçeride de başka bir ezber işliyor. Tamamen hukuka aykırı biçimde toplanmış delillerle yargılamalar yapılmaya çalışılıyor.

Ama şunun bilinmesini isterim: Bütün bunların tamamı kayıtlara geçiyor. Dostlarımızı elbette bir gün özgürlüklerine kavuşturacağız. Bu hukuksuzluğu yapanlardan da mutlaka, hukuk kuralları içerisinde hesap soracağız."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

