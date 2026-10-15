CHP\'li Tekin, selde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun olay yerini inceledi

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve beraberinde heyet, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Cafer Parlak'ı makamında ziyaret etti. Heyet, daha sonra yaşanan sel felaketinde 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği alana giderek incelemelerde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, beraberinde yardımcıları Zeki Şen ve Erkan Narsap ile bir dizi ziyarette bulundu. Heyet ilk olarak Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili Cafer Parlak'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Tekin ve beraberindeki heyet, yaşanan sel felaketinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği alana geldi. Tekin, yetkililerden ve mahalle muhtarından detaylı bilgi aldı. Olay yerindeki güvenlik önlemlerini ve yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Tekin, yaşanan acı olayla ilgili süreçleri yakından takip edeceklerini belirtti.