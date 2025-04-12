CHP'li Tezcan'dan Üniversite Güvenliğine Tepki - Son Dakika
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CHP'li Tezcan'dan Üniversite Güvenliğine Tepki

CHP'li Bülent Tezcan, ADÜ güvenlik görevlisinin öğrencilere yönelik tehditkar paylaşımını kınadı.

12.04.2025 12:28
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yapan güvenlik görevlisinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrencilere ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. Tezcan, "Öğrenciler için yüksek derecede güvenlik riski taşıyan bu güvenlik personelinin, yapılacak soruşturma sonucunda üniversiteyle derhal ilişiği kesilmeli ve hakkında gerekli cezai soruşturma başlatılmalıdır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bu utancı sessizlikle geçiştiremez" ifadelerini kullandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yapan bir güvenlik görevlisi Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrencilere ilişkin paylaşımında, "Öğrenciler cezaevindeymiş. Ananız babanız sizi okumaya göndermedi mi. Gidin orada polise sataşın, devletin malına zarar verir mi dedi. Yemin ediyorum ben olsam üniversite kurulu yerinde öğrencilik hayatınızı bitiririm. Acımıyorum. İnşallah içerden hiç çıkmazsınız. Devlet temizliğe başladı" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, güvenlik görevlisinin sözlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğrenciler için yüksek derecede güvenlik riski taşıyan bu güvenlik personelinin, yapılacak soruşturma sonucunda üniversiteyle derhal ilişiği kesilmeli ve hakkında gerekli cezai soruşturma başlatılmalıdır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bu utancı sessizlikle geçiştiremez. Susmak, suça ortak olmaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yapan bir özel güvenlik görevlisi, 19 Mart Darbesi'ne karşı Türkiye genelinde düzenlenen protestolarda hukuksuz şekilde tutuklanan öğrencileri, Genel Başkanımız Özgür Özel'i ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak sosyal medya hesabından açıkça hakaret, nefret ve tehdit içeren ahlak dışı ifadeler kullanmıştır.

Üniversiteler bilgi, özgürlük ve eleştiri alanlarıdır. Öğrencileri düşmanlaştıran ve hedef gösteren hiçbir kişi ya da zihniyet bu kurumlardaki varlığını sürdüremez. Bu zihniyetin üniversite güvenliğinden sorumlu olması, başlı başına bir güvenlik sorunudur. Öğrencileri tehdit eden bir güvenlik görevlisi, gençlerin can güvenliğini nasıl sağlayacaktır? Öğrenciler için yüksek derecede güvenlik riski taşıyan bu güvenlik personelinin, yapılacak soruşturma sonucunda üniversiteyle derhal ilişiği kesilmeli ve hakkında gerekli cezai soruşturma başlatılmalıdır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bu utancı sessizlikle geçiştiremez. Susmak, suça ortak olmaktır. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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