CHP'li Türeli, Ankara Gar katliamının 11. yılında 103 kişiyi andı, terörü lanetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Türeli, Ankara Gar katliamının 11. yılında 103 kişiyi andı, terörü lanetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Türeli, Ankara Gar katliamının 11. yılında 103 kişiyi andı, terörü lanetledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılında 103 insanın katledildiğini hatırlattı ve terörü lanetledi. Türeli, kaybettiğimiz insanları saygıyla andığını, adalet mücadelesini sürdüren ailelerin yanında olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "10 Ekim'de kaybettiğimiz insanları saygıyla anıyor, terörü lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:

"11 yıl önce Ankara'da, Gar önünde barış çağrısı kana bulandı 103 insanımız katledildi. 10 Ekim'de kaybettiğimiz insanları saygıyla anıyor, terörü lanetliyorum. Diğer taraftan adalet mücadelesini sürdüren ailelerin yanında olduğumu ifade ediyorum. 10 Ekim'i unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiRahmi Aşkın TüreliPolitikaAnkaraGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
Yok artık Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
12:28
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
11:25
Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:08
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
10:45
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 12:49:18. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Türeli, Ankara Gar katliamının 11. yılında 103 kişiyi andı, terörü lanetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei