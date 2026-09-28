CHP'li Türeli, Kılıçdaroğlu'na ihraç kararı veren dernekten istifa etti - Son Dakika
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CHP'li Türeli, Kılıçdaroğlu'na ihraç kararı veren dernekten istifa etti

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CHP\'li Türeli, Kılıçdaroğlu\'na ihraç kararı veren dernekten istifa etti
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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Sosyal Demokrasi Derneği'nce verilen ihraç kararı sonrası dernek üyeliğinden istifa etti. Türeli, sosyal medyadan duyurduğu istifasında kararın derneğin özgür düşünce ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Sosyal Demokrasi Derneği tarafından verilen ihraç kararının ardından dernek üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Türeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal demokrasi, Cumhuriyet'e bağlılığı, çoğulculuğu, özgür düşünceyi, farklı görüşlere tahammülü, örgüt içi demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve emeğe saygıyı esas alan bir anlayıştır. Dernek ilkeleri arasında yer alan 'özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokrasi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi hedefi ile 'toplumsal yaşamın her alanında bilginin üstünlüğü ve özgür düşüncenin vazgeçilmezliği' ilkesi, bugüne kadar bana bu yapının bir parçası olma onurunu yaşatan temel değerler olmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen ihraç kararının, derneğin 'özgür düşüncenin vazgeçilmezliği' ve siyasetin 'temiz toplum, temiz siyaset' anlayışıyla ve yeni bir siyaset kültürüyle yapılması gerekliliği İlkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyorum. Bu çerçevede, derneğin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen, iki listenin yarıştığı, 13. Olağan Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığı görevini üstlenen, derneğin düzenlediği konferanslara konuşmacı olarak katkıda bulunan bir üye olarak bugün gelinen noktayı üzüntüyle karşıladım.

Demokratik değerlere, özgür düşünceye, ifade özgürlüğüne, temiz siyasete olan bağlılığım beni bu konuda bir karar almaya sevketmiştir. Sosyal demokrat değerleri savunmaya devam edecek olmakla birlikte, mevcut koşullar altında üyelik ilişkimi sürdürmemin artık mümkün olmadığı kanaatiyle Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğimden istifa ediyorum."

Kaynak: ANKA
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