CHP'li Ulaş Karasu: 'Bu sorumsuzluğun hesabı mutlaka sorulacak' - Son Dakika
CHP'li Ulaş Karasu: 'Bu sorumsuzluğun hesabı mutlaka sorulacak'

11.11.2025 13:08
CHP Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Gebze Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren dört kişi için yaptığı açıklamada, sorumlulardan hesap sorulacağına söz verdi ve göçüğün devam ettiğine dikkat çekti.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Altuğ EKEN

(KOCAELİ-GEBZE) CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Gebze Mevlana Mahallesi'nde çöken ve aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği bölgede açıklama yaptı. Karasu, sorumlulardan hesap sorulana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Karasu, çöken binada yaptıkları inceleme sırasında tabandaki ayrışmanın ve göçüğün hala devam ettiğini belirterek, "Altı metrenin üzerinde bir boşluk var. Bu bölgedeki hafriyat hareketini, zemindeki ayrışmayı herkes görüyor. Eğer zeminde ya da metro inşaatı kaynaklı bir sorun yoktuysa, bu binalar niçin boşaltıldı? Varsa niçin önceden önlem alınmadı? Demek ki sorun var. ve bu sorun aylardır duymazdan gelindi. Uyarılar, raporlar, vatandaşların şikayetleri dikkate alınmadı." dedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, beraberindeki CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile birlikte sabah saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi'nde çöken ve aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği binanın önünde açıklama yaptı, taziye ziyaretlerinde bulundu Karasu, sorumlulardan hesap sorulana kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

"Bu bölgede ciddi sorun var, raporlar yok sayıldı"

Karasu, çöken binada yaptıkları inceleme sırasında tabandaki ayrışmanın ve göçüğün hala devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Göçüğün boyutunu yerinde tespit ettik. Altı metrenin üzerinde bir boşluk var. Bu bölgedeki hafriyat hareketini, zemindeki ayrışmayı herkes görüyor. Eğer zeminde ya da metro inşaatı kaynaklı bir sorun yoktuysa, bu binalar niçin boşaltıldı? Varsa niçin önceden önlem alınmadı? Demek ki sorun var. ve bu sorun aylardır duymazdan gelindi. Uyarılar, raporlar, vatandaşların şikayetleri dikkate alınmadı."

"25 bina, 31 işyeri boşaltıldı: Ulaştırma Bakanı sessiz"

Bölgedeki metro inşaatına dikkat çeken Karasu, denetimsizliğin tüm sonuçlarının halkın üzerine yıkıldığını söyledi:

"2018'de başlayan, 2023'te bitirilmesi planlanan metro 2025'e girdik, hala ne zaman bitecek belli değil. Bu güzergahta ve Darıca'da 25 bina, 31 iş yeri çökme riskiyle boşaltıldı. Ulaştırma Bakanı günlerdir tek cümle kurmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı projeyi devralıp yapan bakanlık sorumluluğunu inkar ediyor. Ne Büyükşehir ne Bakanlık vatandaşları tatmin eden tek bir açıklama yapmadı."

"23 yıldır kimse sorumluluk almıyor"

Karasu, ülkenin ağır ihmaller zinciriyle yönetildiğini belirterek sert konuştu:

"Yirmi üç yıldır yaşanan hiçbir acıda bir bakanın, bir bürokratın yüzünde utanma emaresi görmedik. Depremler, seller, tren kazaları, yangınlar, göçükler… On binlerce can kaybettik, ama bir istifa bile duymadık. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu ülke 'ucuz ölümler ülkesi' olmaya mahküm edilmek isteniyor."

Açıklamanın ardından Dilovası'ndaki patlamada hayatını kaybeden altı yurttaşı da anacaklarını belirten Karasu, hem Mevlana Mahallesi'ndeki göçük hem de Dilovası'ndaki patlama için hukuki süreci başlattıklarını açıkladı:

"Birazdan il başkanımızla birlikte adliyeye gidiyoruz. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Bu yanlışların, bu ihmallerin hesabını bir gün bağımsız yargı önünde verecekler."

"Bu sorumsuzluğun hesabı mutlaka sorulacak"

Karasu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Dört vatandaşımızı toprağa verdik. İnsanlar evlerinde huzur içinde yaşamak isterken, göçük altında can verdiler. Belediye başkanlarımız, örgütümüz defalarca uyardı; ama iktidarın kulakları sağır. Biz bu acının takipçisi olacağız. Bu sorumsuzluğun hesabı mutlaka sorulacak."

Kaynak: ANKA

