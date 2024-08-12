CHP'li Ulaş Karasu, Kangal Termik Santrali'nin halk sağlığına zararlarına dikkat çekti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralden çıkan kömür küllerinin bölgede yaşayan halkın sağlığına zarar verdiğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a; "İnsanlar, bu santralin yaydığı küller nedeniyle evlerinin balkonuna dahi çıkamıyor. Ne zaman önlem alacaksınız" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kangal'daki termik santralin halk sağlığına verdiği zararlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karasu önergesinde, termik santral nedeniyle bölgede yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Kangal termik santralinde, elektrik üretimi için yakılan kömürlerin küllerinin yarattığı tehlikeler vatandaşın hayatını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren termik santralde yakılan kömürün tozları, Gürün ilçesine bağlı Mağara köyü sınırları içerisinde depolanıyor. Açık depolama usulüyle biriken yanmış kömür tozları, adeta "zehir dağı" oluştururken çevre köyler içinde hayatı güçleştiriyor. Ekinler, yer altı ve içme suları ile yetişen meyve ve sebzeler olumsuz etkilenirken, köylüler en temel uğraşlarından vazgeçip köylerini terk ediyor. Kül dağından yayılan küllerden en çok etkilenen, kül dağına 200 metre mesafedeki Mağara köyündeki vatandaşlar oluyor. Evlerinin balkonuna dahi çıkamayan vatandaşlar arasında, solunum cihazına bağlı olarak yaşamak zorunda kalan vatandaşlar da bulunuyor."

Karasu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na soru önergesi verdi

Karasu, Bakan Kurum'a "Vatandaşlarımızın sağlığı, çevrenin korunması her şeyin üstündedir. İnsanlar, bu santralin yaydığı küller nedeniyle evlerinin balkonuna dahi çıkamıyor. Ne zaman önlem alacaksınız" diye sordu. Karasu, Kurum'a şu soruları yöneltti:

Kangal Termik Santrali'nin çevre ve insan sağlığına yönelik denetimi en son hangi tarihte yapılmıştır? 2020 yılından günümüze kadar olan dönemde yapılan denetimlerin sonuçları nelerdir?

Santralin ünitelerinin her birinin bacasından salınan gaz ve cürufun mevzuata göre kirletici sınır değerini aştığı günlerin sayısı nedir? Santralin kül ve cüruflarına ilişkin analizler en son ne zaman yapılmıştır? Yapılan analizlerin sonuçları nelerdir?

Santralin çevre ve toplum sağlığına yönelik atık yönetimi, filtre ve diğer rehabilitasyonlarına yönelik yapılan iş ve işlemler nelerdir? Eksik olduğu belirlenen iş ve işlemler var mıdır?

Termik Santrale, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri gerekçesiyle 2020 tarihinden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde ne kadar ceza kesilmiştir? Bu cezanın ne kadarı tahsil edilmiştir?

Termik santralden kaynaklanan atık sular arıtılmakta mıdır? Arıtma işlemlerin yer altı ve yer üstü sularına bir etkisi bulunduğuna yönelik tespit ya da tespitler bulunmakta mıdır?

Termik santralde yakılan kömürün depolanmasına ilişkin bakanlığınızın yaptığı en son denetimin tarihi ve sonuçları nedir? Depolamaya ilişkin bakanlığınızın santral yöneticilerine yönelik bir yaptırımı olmuş mudur? Olmuş ise içeriği nedir?

Köylerde oluşan kül dağları ve rüzgarlı havalarda yayılan küller nedeniyle, köylerin havasının bozulduğu, insan sağlığı, ağaçlar, sebze ve meyvelerin olumsuz etkilendiği, solunum hastalıklarının en yüksek seviyeye yükseldiği, kanserden ölenlerin sayısının gün geçtikçe arttığı yönünde vatandaşların şikayetleri hakkında bakanlığınızın bugüne kadar herhangi bir işlem yapmamış olmasının gerekçesi nedir?

8- Kangal Termik Santrali'nin toplum sağlığı, çevre, hava, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesinin önlenmesi hususunda bakanlığınız hangi tedbirler almıştır? Bu konuda bir eylem planı var mıdır?