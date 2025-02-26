CHP'li Utku Çakırözer: CHP'nin Genel Başkanını Tehdit Edenler Şunu Bilsinler Ki Hiçbirimiz Bu Tehditlere Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Utku Çakırözer: CHP'nin Genel Başkanını Tehdit Edenler Şunu Bilsinler Ki Hiçbirimiz Bu Tehditlere Boyun Eğmeyeceğiz

CHP Milletvekili Utku Çakırözer,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, "Türkiye'nin 1'inci partisi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını tehdit edenler şunu bilsinler ki hiçbirimiz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Başta ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz.’ diye bağlılık yemini eden bu teğmenlerimiz olmak üzere nerede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşayan birileri varsa onların ve milyonların adalet arayışının sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

26.02.2025 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Milletvekili Utku Çakırözer,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, " Türkiye'nin 1'inci partisi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını tehdit edenler şunu bilsinler ki hiçbirimiz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Başta 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' diye bağlılık yemini eden bu teğmenlerimiz olmak üzere nerede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşayan birileri varsa onların ve milyonların adalet arayışının sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine tepki gösterdi. Çakırözer konuşmasında şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin 1'inci partisinin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik talihsiz, hadsiz, tehditkar ifadeleri düşmesi üzerine bu konuya değinme ihtiyacı hissettim.

"Görüyoruz ki sandıktan korkanlar yine tehditlere başlamışlar"

Erdoğan diyor ki: "Başkomutan olarak konuşuyorum." Başkomutanım diyen birinin o koltuğun sonsuza kadar sahibi olan ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık andı içen genç teğmenlerimize herkesten önce sahip çıkması gerekmez miydi? Gözleri çakmak çakmak vatan aşkıyla yanan o teğmenlerin ihraç edilmesi için kendisini dolduran akıl danelerine "Siz ne diyorsunuz? Olur mu öyle şey? Bu teğmenler vatanımızın korunması için en büyük gücümüz, güveneceğimiz." demesi gerekmez miydi? Yok, hayır. Peki, ya, ne yapıyor Erdoğan? O teğmenlere 86 milyon sahip çıkmış, Genel Başkanımız Özgür Özel sadece kendisinin değil, sadece biz Cumhuriyet Halk Partililerin değil, tüm milletin yüreğinden geçeni dile getiriyor, o teğmenlere sonuna kadar sahip çıkıyor "Bu haksız, bu vicdansız ihraç kararlarını alanlardan hesap soracağız." diyor. Vay, sen misin bunu söyleyen? Neymiş? Haddini bilecekmiş, ayaklarını denk alacakmış. Görüyoruz ki sandıktan korkanlar yine tehditlere başlamışlar.

"Türkiye'nin 1'inci partisi CHP'nin Genel Başkanını tehdit edenler şunu bilsinler ki hiçbirimiz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz"

Türkiye'nin 1'inci partisi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını tehdit edenler şunu bilsinler ki hiçbirimiz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Başta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye bağlılık yemini eden bu teğmenlerimiz olmak üzere nerede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşayan birileri varsa onların ve milyonların adalet arayışının sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemizden bir adım geri adım atmayacak; baskı, zulüm iktidarınıza teslim olmayacağız. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partimizi iktidar yapacak, o teğmenlerimizi canlarından çok sevdikleri üniformalarına yeniden kavuşturacağız. Milyonlar huzur için, refah için, adalet için bir an önce seçim sandığını bekliyor. Getirin sandığı ve alın boyunuzun ölçüsünü diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Utku Çakırözer, Milletvekili, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Utku Çakırözer: CHP'nin Genel Başkanını Tehdit Edenler Şunu Bilsinler Ki Hiçbirimiz Bu Tehditlere Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
21:43 ABD’de yumurta krizi Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye’den ithalata başvurdular ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başvurdular
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Ayaklarını denk al’’ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ayaklarını denk al'' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
09:22 Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum
09:16 Neler oldu neler İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok
09:10 Köprüde çırılçıplak intihar girişimi Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
08:45 Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 00:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Utku Çakırözer: CHP'nin Genel Başkanını Tehdit Edenler Şunu Bilsinler Ki Hiçbirimiz Bu Tehditlere Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.