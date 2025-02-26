CHP'li Utku Çakırözer: CHP'nin Genel Başkanını Tehdit Edenler Şunu Bilsinler Ki Hiçbirimiz Bu Tehditlere Boyun Eğmeyeceğiz

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(ANKARA)- CHP Milletvekili Utku Çakırözer,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, " Türkiye'nin 1'inci partisi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını tehdit edenler şunu bilsinler ki hiçbirimiz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Başta 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' diye bağlılık yemini eden bu teğmenlerimiz olmak üzere nerede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşayan birileri varsa onların ve milyonların adalet arayışının sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine tepki gösterdi. Çakırözer konuşmasında şunları kaydetti:

"AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin 1'inci partisinin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik talihsiz, hadsiz, tehditkar ifadeleri düşmesi üzerine bu konuya değinme ihtiyacı hissettim.

"Görüyoruz ki sandıktan korkanlar yine tehditlere başlamışlar"

Erdoğan diyor ki: "Başkomutan olarak konuşuyorum." Başkomutanım diyen birinin o koltuğun sonsuza kadar sahibi olan ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık andı içen genç teğmenlerimize herkesten önce sahip çıkması gerekmez miydi? Gözleri çakmak çakmak vatan aşkıyla yanan o teğmenlerin ihraç edilmesi için kendisini dolduran akıl danelerine "Siz ne diyorsunuz? Olur mu öyle şey? Bu teğmenler vatanımızın korunması için en büyük gücümüz, güveneceğimiz." demesi gerekmez miydi? Yok, hayır. Peki, ya, ne yapıyor Erdoğan? O teğmenlere 86 milyon sahip çıkmış, Genel Başkanımız Özgür Özel sadece kendisinin değil, sadece biz Cumhuriyet Halk Partililerin değil, tüm milletin yüreğinden geçeni dile getiriyor, o teğmenlere sonuna kadar sahip çıkıyor "Bu haksız, bu vicdansız ihraç kararlarını alanlardan hesap soracağız." diyor. Vay, sen misin bunu söyleyen? Neymiş? Haddini bilecekmiş, ayaklarını denk alacakmış. Görüyoruz ki sandıktan korkanlar yine tehditlere başlamışlar.

"Türkiye'nin 1'inci partisi CHP'nin Genel Başkanını tehdit edenler şunu bilsinler ki hiçbirimiz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz"

Türkiye'nin 1'inci partisi Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını tehdit edenler şunu bilsinler ki hiçbirimiz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Başta "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye bağlılık yemini eden bu teğmenlerimiz olmak üzere nerede haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşayan birileri varsa onların ve milyonların adalet arayışının sesi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemizden bir adım geri adım atmayacak; baskı, zulüm iktidarınıza teslim olmayacağız. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partimizi iktidar yapacak, o teğmenlerimizi canlarından çok sevdikleri üniformalarına yeniden kavuşturacağız. Milyonlar huzur için, refah için, adalet için bir an önce seçim sandığını bekliyor. Getirin sandığı ve alın boyunuzun ölçüsünü diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."