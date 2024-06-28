CHP'li Uzgel, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi

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HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ailece görüşmelere kadar Sayın Esed ile görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Uzgel, "O birlikte ailecek tatile gittiğiniz yönetimi devirmek için Türkiye'yi cihatçı otoyolu yaptı hükümetiniz, Suriye'yi harabeye dönüştüren politikalara katkı sağlayıp Türkiye'yi Suriyeliyle doldurdu...Bir yandan Esed deyip öte yandan ailece tatile gitmekten bahsetmek tam bir ciddiyetsizlik" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok" dedi. Geçmişten örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ailece görüşmelere kadar Sayın Esed ile görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur" ifadelerini kullandı.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Erdoğan'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. "Hükümetiniz ailecek tatile gittiğiniz yönetimi devirmek için Türkiye'yi cihatçı otoyolu yaptı" diyen Uzgel, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki 'Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varıncaya kadar Sayın Esed ile geçmişte nasıl yaptıysak yeniden yapmamamız için bir sebep yok'. Bu açıklamayı inanın hayretle dinledim. O birlikte ailecek tatile gittiğiniz yönetimi devirmek için Türkiye'yi cihatçı otoyolu yaptı hükümetiniz, Suriye'yi harabeye dönüştüren politikalara katkı sağlayıp Türkiye'yi Suriyeliyle doldurdu. Komşu bir ülkeyi bombalaması için Amerika'ya seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüştüğünüz liderin adını bile farklı söylemeye başladınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor dış politika ve güvenlik sorununu yarattınız. Öyle ki biz CHP olarak sizin bıraktığınız bu dış politika enkazı için şimdiden çalışıyoruz."

Yapılan açıklamaların Suriye ile normalleşme noktasında anlamsız olduğunu vurgulayan Uzgel, "Türkiye dış politikada inanın çok daha iyisini hak ediyor, bunu yapabilecek kadroları da hazır" dedi. Uzgel, şöyle devam etti:

"Sizinle kimse eski günlere dönmek istemiyor"

"Siyasal hayatının en zayıf döneminde bulunan Esad yönetimi ile nasıl uzlaşacağınızı, nasıl normalleşeceğinizi de bilemiyorsunuz, bunu gösteriyor yaptığınız açıklama. İnanın şu dile getirdiğiniz öneri yapabilecekleriniz arasında maalesef en kötüsü. Bir yandan Esed deyip öte yandan ailece tatile gitmekten bahsetmek tam bir ciddiyetsizlik. Genelde çok eleştirdiğim bu ayak üstü diplomasi yönteminin örneklerinden bir diğeri. Türkiye dış politikada inanın çok daha iyisini hak ediyor ve bunu yapabilecek kadroları da hazır. Bugün Suriye'nin bu hala gelmesinden, Türkiye'nin çektiği sıkıntılardan doğrudan hükümetiniz sorumlu. Bunu çözmek için ciddi adımlar atmak yerine ayak üstü 'Ailece geçmişte gitmiştik tekrar tatile gideriz" gibi hiçbir anlamı olmayan, diplomaside yeri olmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Varsa bir planınız oturun çalışın Suriye ile tekrar nasıl uzlaşılır, nasıl normalleşilir? Biz parti olarak normalleşmeyi savunuyoruz zaten gerekirse biz de size destek oluruz. Bunun için yardıma her zaman hazırız sayın Cumhurbaşkanı ama lütfen dış politikayı ciddiye alın, bu çok önemli bir konudur. Ayak üstü demeçlerle, bir taraftan Esed diyeceksiniz bir taraftan eski günlere dönelim falan sizinle kimse eski günlere falan dönmek istemiyor bunu da hatırlatayım."