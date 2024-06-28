CHP'li Uzgel, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Uzgel, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed ile görüşme açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye'nin Suriye politikalarını eleştirdi. Uzgel, Erdoğan'ın ailece tatile gitmekten bahsetmesini ciddiyetsizlik olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin daha iyi bir dış politika hak ettiğini söyledi.

28.06.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ailece görüşmelere kadar Sayın Esed ile görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi. Uzgel, "O birlikte ailecek tatile gittiğiniz yönetimi devirmek için Türkiye'yi cihatçı otoyolu yaptı hükümetiniz, Suriye'yi harabeye dönüştüren politikalara katkı sağlayıp Türkiye'yi Suriyeliyle doldurdu...Bir yandan Esed deyip öte yandan ailece tatile gitmekten bahsetmek tam bir ciddiyetsizlik" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok" dedi. Geçmişten örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ailece görüşmelere kadar Sayın Esed ile görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur" ifadelerini kullandı.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Erdoğan'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. "Hükümetiniz ailecek tatile gittiğiniz yönetimi devirmek için Türkiye'yi cihatçı otoyolu yaptı" diyen Uzgel, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki  'Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varıncaya kadar Sayın Esed ile geçmişte nasıl yaptıysak yeniden yapmamamız için bir sebep yok'. Bu açıklamayı inanın hayretle dinledim. O birlikte ailecek tatile gittiğiniz yönetimi devirmek için Türkiye'yi cihatçı otoyolu yaptı hükümetiniz, Suriye'yi harabeye dönüştüren politikalara katkı sağlayıp Türkiye'yi Suriyeliyle doldurdu. Komşu bir ülkeyi bombalaması için Amerika'ya seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüştüğünüz liderin adını bile farklı söylemeye başladınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor dış politika ve güvenlik sorununu yarattınız. Öyle ki biz CHP olarak sizin bıraktığınız bu dış politika enkazı için şimdiden çalışıyoruz."

Yapılan açıklamaların Suriye ile normalleşme noktasında anlamsız olduğunu vurgulayan Uzgel, "Türkiye dış politikada inanın çok daha iyisini hak ediyor, bunu yapabilecek kadroları da hazır" dedi. Uzgel, şöyle devam etti:

"Sizinle kimse eski günlere dönmek istemiyor"

"Siyasal hayatının en zayıf döneminde bulunan Esad yönetimi ile nasıl uzlaşacağınızı, nasıl normalleşeceğinizi de bilemiyorsunuz, bunu gösteriyor yaptığınız açıklama. İnanın şu dile getirdiğiniz öneri yapabilecekleriniz arasında maalesef en kötüsü. Bir yandan Esed deyip öte yandan ailece tatile gitmekten bahsetmek tam bir ciddiyetsizlik. Genelde çok eleştirdiğim bu ayak üstü diplomasi yönteminin örneklerinden bir diğeri. Türkiye dış politikada inanın çok daha iyisini hak ediyor ve bunu yapabilecek kadroları da hazır. Bugün Suriye'nin bu hala gelmesinden, Türkiye'nin çektiği sıkıntılardan doğrudan hükümetiniz sorumlu. Bunu çözmek için ciddi adımlar atmak yerine ayak üstü 'Ailece geçmişte gitmiştik tekrar tatile gideriz" gibi hiçbir anlamı olmayan, diplomaside yeri olmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Varsa bir planınız oturun çalışın Suriye ile tekrar nasıl uzlaşılır, nasıl normalleşilir? Biz parti olarak normalleşmeyi savunuyoruz zaten gerekirse biz de size destek oluruz. Bunun için yardıma her zaman hazırız sayın Cumhurbaşkanı ama lütfen dış politikayı ciddiye alın, bu çok önemli bir konudur. Ayak üstü demeçlerle, bir taraftan Esed diyeceksiniz bir taraftan eski günlere dönelim falan sizinle kimse eski günlere falan dönmek istemiyor bunu da hatırlatayım."

Kaynak: ANKA

İlhan Uzgel, Türkiye, Suriye, Suriye, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Uzgel, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:54 Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:00:20. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Uzgel, Erdoğan'ın Esed açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement