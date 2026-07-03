Adalet Bakanlığı: CHP Milletvekili Ağbaba'nın Yeğeni Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ile Çankaya Belediyesi'nin eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan Bakanlık'tan yapılan bir başka açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal da gözaltına alındı.