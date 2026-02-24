(TBMM) - TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.
TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon'a sevk edildi.
CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
