CHP'li Veli Ağbaba, İçişleri Bakanlığı'nın Bütçe Görüşmelerinde Eleştirilerde Bulundu

(TBMM) - CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmelerinde, 19 Mart sonrası kayyum uygulamalarını, CHP'li belediye başkanları ve bürokratların gözaltı görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesini ve muhalefete yönelik operasyonları sert sözlerle eleştirdi. Ağbaba, "Bir taraftan huzur gelsin, barış gelsin, 'Terörsüz Türkiye' diyorsunuz. PKK'yla barış yapıyorsunuz. Öcalan'la görüşüyorsunuz. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Ekrem İmamoğlu'na savaş açıyorsunuz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, bütçe görüşmelerindeki konuşmasında, depremin üzerinden 33 ay geçmesine rağmen bölgede sorunların devam ettiğini söyledi. Ağbaba, 47 konteyner kentte yaklaşık 60 bin kişinin hala yaşamaya mecbur kaldığını ifade etti. Ağbaba, Malatya AFAD'ın yalnızca 80 personelle çalıştığını ve teknik uzman eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, kurumun hala kendi hizmet binası bulunmadığı için YİKOB binasında faaliyet yürüttüğünü hatırlattı. Ayrıca, dönemin Bakanı Süleyman Soylu'nun sözünü verdiği eşya yardımının bugüne kadar yapılmadığını vurguladı.

Ağbaba, 19 Mart sonrası kayyum uygulamalarını, CHP'li belediye başkanları ve bürokratlara yapılan gözaltı görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesini ve muhalefete yönelik operasyonları sert sözlerle eleştirdi.

Ahmet Türk'ün beraatine rağmen görevine iade edilmemesini hatırlatan Ağbaba, 19 Mart sürecini "CHP'li belediyelere yönelik bir intikam operasyonu" olarak nitelendirerek, "Bir taraftan huzur gelsin, barış gelsin, 'Terörsüz Türkiye' diyorsunuz. PKK'yla barış yapıyorsunuz. Öcalan'la görüşüyorsunuz. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Ekrem İmamoğlu'na savaş açıyorsunuz" diye konuştu.

"Bu görüntüler bu memlekete yakışıyor mu?"

CHP'li belediye başkanları ve bürokratların gözaltı görüntülerinin yargı süreci tamamlanmadan servis edilmesini "vicdansızlık" olarak nitelendiren Ağbaba, "Bu görüntüler ne size faydası var ne memlekete. Bakın, bir yakınınızın, bir akrabanızın ya da aynı siyasetten olduğunuz birinin burada olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu görüntüler bu memlekete yakışıyor mu? Bu gerçekten büyük bir ayıp" dedi.

Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yönelik sabah baskınlarını hukuksuz bulduğunu söyledi. Ağbaba, 19 Mart sürecinde polislerin gençlere müdahalesini ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması sırasında milletvekillerinin dahi gazla müdahaleye maruz kaldığını hatırlatarak, "Ya milletvekillerine gaz sıkılır mı arkadaşlar? Bir de arkadaşlar, 19 Mart'tan sonra şu öğrencilerin geldiği duruma bakın. Bu çocuklara yazık değil mi? Bu çocukların size onur duyarak bakması mümkün mü? Şuraya bakın, sanki ellerinde silah var, düşman kovalıyorsunuz. Sanki düşman kovalıyorsunuz. Burada bir şiddet yok, bir şey yok. ya üniversite öğrencileri yürüyor arkadaş! Yapamazsınız, yapmamalısınız" diye konuştu.

Ağbaba ayrıca, gençlerin uyuşturucu riski karşısında endişe duyduğunu ve devletin bu konuda etkin önlemler alması gerektiğini söyledi.

"İl Afet Risk Planları (İRAP) raporları bir an önce güncellenmelidir"

Yeni Yol Grubu adına söz alan Milletvekili Sadullah Kısacık, 6 Şubat 2023 depremlerinde AFAD ve devletin müdahale sürecinin yetersiz kaldığını vurguladı.

Kısacık, İl Afet Risk Planları (İRAP) ve acil durum eylem planlarının güncellenmediğini, bu nedenle deprem sonrası müdahalelerde gecikmeler yaşandığını belirterek, "Depremde devletin geride kaldığını en iyi gösteren şey bu planlardır. Büyük bir deprem yaşadık. Bu depremde devlet birçok ile müdahale edemedi, geç kaldı. Şunu söyleyeyim: 2023 depreminde hiçbir teşkilatı olmayan, kamu gücü bulunmayan Haluk Levent, AFAD'ın ve Kızılay'ın önüne geçti" diye konuştu.

AK Partili vekiller, Kısacık'a "Algı yapıyorsun" diye tepki gösterdi. Kısacık, Afet ve Acil Durum Planlarının bir an önce güncellenmesi ve devletin halka güven vermesi gerektiğini vurguladı.

Kısacık, gençler ve çocuklar arasında suç ve çete faaliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, önlem alınmazsa kamu düzeni ve güvenliğin ciddi şekilde tehlikeye gireceğini vurguladı.