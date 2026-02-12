CHP'li Yanıkömeroğlu: "Boğaz Köprüleri, Ticari Birer Varlık Değil, Ülkenin Can Damarlarıdır" - Son Dakika
CHP'li Yanıkömeroğlu: "Boğaz Köprüleri, Ticari Birer Varlık Değil, Ülkenin Can Damarlarıdır"

12.02.2026 15:05
CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, "Boğaz köprüleri ve ana otoyol ağları ticari birer varlık değil, ülkenin can damarlarıdır. Bu yapıları 25 yıllığına özel sektöre devretmek, Türkiye’nin ulaşım güvenliğini ve ekonomik istikrarını ciddi risklere açık hale getirmek demektir. Bu nedenle söz konusu özelleştirme girişimlerine karşı çıkmaya ve kamu yararını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 7 otoyolun 25 yıllığına özelleştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yanıkömeroğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), fizibilite çalışmaları için Ernst & Young (EY), teknik danışmanlık için ise Kanada merkezli BTY Construction Cost Consultants ile çalıştığı yönündeki bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatarak, sürecin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü vurguladı.

2012 yılında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile yaklaşık 2 bin kilometrelik otoyol ağının işletme hakkı için yapılan özelleştirme ihalesini hatırlatan Yanıkömeroğlu, "O dönemde en yüksek teklif 5,7 milyar dolar ile Koç Holding–Gözde Girişim–UEM Berhad konsorsiyumundan gelmişti. Ancak ihale, kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar ve siyasi-bürokratik müdahaleler nedeniyle sonuçlandırılamadı. Bu süreç, kamu yararı yerine farklı hesapların devreye sokulduğu kuşkusunu güçlendirmiştir" diye konuştu.

"Kağıt üzerindeki kar hesapları gerçeği yansıtmıyor"

KGM'nin 2024 Yılı Otoyollar Bakım, İşletme ve Ücret Toplama Maliyetleri Raporu'na göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yıllık net karının 52,1 milyon dolar, FSM Köprüsü'nün ise 59,7 milyon dolar olduğunu, 7 otoyolun yıllık net karının da yaklaşık 176,6 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Yanıkömeroğlu, 25 yıllık dönemde toplam gelirin yaklaşık 7,2 milyar dolar olarak hesaplandığını söyledi.

Yanıkömeroğlu, "Bu rakamlar, büyük bakım, onarım ve sismik güçlendirme maliyetleri yok sayılarak yapılan iyimser ve eksik hesaplamalardır. Boğaz köprüleri sıradan işletmeler değil, yüksek mühendislik bilgisi ve kurumsal hafıza gerektiren stratejik yapılardır" ifadelerini kullandı.

"Deprem riski ve ağır bakım yükü göz ardı ediliyor"

2004 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan halat kopması olayını hatırlatan Yanıkömeroğlu, o dönemde köprüde aylarca süren onarımlar yapıldığını, ana halat içinde binlerce tel kopmasının tespit edildiğini vurguladı. Yanıkömeroğlu, "Bu köprüler deprem, fırtına gibi ciddi risklere açık yapılardır. Yüz milyonlarca doları bulabilecek büyük bakım, onarım ve güçlendirme işlerinin özel sektör tarafından üstlenilmesi teknik ve finansal olarak neredeyse imkansızdır" dedi.

"Fatura yine vatandaşa kesilecek"

Olası bir özelleştirme sürecinde şirketlere dövize endeksli geçiş ücreti garantileri ya da trafik garantileri verilmesinin gündeme gelebileceğine dikkati çeken Yanıkömeroğlu, "Bu durum, ya geçiş ücretlerine zam olarak ya da vergiler yoluyla yine vatandaşın cebine yansıyacaktır. Artan ulaşım ve nakliye maliyetleri başta gıda olmak üzere tüm sektörleri etkileyecek, hayat pahalılığını daha da artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu. Yanıkömeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Boğaz köprüleri ve ana otoyol ağları ticari birer varlık değil, ülkenin can damarlarıdır. Bu yapıları 25 yıllığına özel sektöre devretmek, Türkiye'nin ulaşım güvenliğini ve ekonomik istikrarını ciddi risklere açık hale getirmek demektir. Bu nedenle söz konusu özelleştirme girişimlerine karşı çıkmaya ve kamu yararını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Milletvekili, Politika, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Kamu, Son Dakika

