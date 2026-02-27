CHP'li Yanıkömeroğlu'ndan Ulaşım Sorunu Soru Önergesi - Son Dakika
CHP'li Yanıkömeroğlu'ndan Ulaşım Sorunu Soru Önergesi

27.02.2026 15:30
Sibel Yanıkömeroğlu, Antalya-Konya yolundaki su baskınını TBMM'ye taşıdı, Bakan'dan yanıt bekliyor.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, yeni Antalya– Konya kara yolunun Eynif Ovası geçişinde, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi sınırları içindeki bölümün Şubat 2026'da meydana gelen yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Yanıkömeroğlu, "Söz konusu yol projesi ihale edilmeden önce hazırlanan teknik fizibilite raporlarında yolun sular altında kalma riskine dair herhangi uyarı yer almış mıdır? Teknik fizibilite çalışmaları neticesinde bölgenin jeolojik yapısı gereği suyun tahliye edilemeyeceği biliniyor muydu?" diye sordu.

Yanıkömeroğlu önergesinin gerekçesinde, "2023 yılında ulaşıma açılan yeni Antalya–Konya kara yolunun Eynif Ovası geçişinde, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi sınırları içindeki bölüm, Şubat 2026'da meydana gelen yağışlar nedeniyle sular altında kalmış, ulaşıma kapanmıştır. Karayolları ekipleri, trafik güvenliği gerekçesiyle ana artere bağlanan 7 kavşağı da eş zamanlı olarak trafiğe kapatmıştır. Bölgede su tahliyesi yetersiz kalmış, yol hattında ciddi su birikimi oluşmuştur. Bu durum ulaşımı kesmiş, lojistik akışı ve günlük hayatı aksatmıştır. Milyonlarca liralık yatırımın ilk ciddi doğa olayında bu denli savunmasız kalması, bölge halkı ve sürücüler açısından büyük bir mağduriyet yaratırken, projenin mühendislik ve planlama süreçlerine dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Neden viyadük veya yüksek dolgu gibi alternatif geçiş yöntemleri tercih edilmedi?"

Yanıkömeroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Söz konusu yol projesi ihale edilmeden önce hazırlanan teknik fizibilite raporlarında yolun sular altında kalma riskine dair herhangi uyarı yer almış mıdır? Teknik fizibilite çalışmaları neticesinde bölgenin jeolojik yapısı gereği suyun tahliye edilemeyeceği biliniyor muydu? Neden viyadük veya yüksek dolgu gibi alternatif geçiş yöntemleri tercih edilmedi? Ulaşıma kapatılan kesimde, olayın gerçekleşmesinin ardından hangi teknik tespitler yapılmıştır? Bu süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınanacil yönetim önlemleri nelerdir? Yaşanan bu olay neticesinde oluşan kamu zararıne kadardır? Kalıcı çözüm için (drenaj iyileştirmesi, menfez kapasite artışı, tahliye kanalı, kot düzenlemesi vb.) proje hazırlanmış mıdır? Bakanlığınız bünyesinde iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarına ilişkin risk yönetimi/uyum planı var mıdır? Bu olay özelinde tespit edilen hata/eksikler doğrultusunda, benzer coğrafi koşullardaki yol kesimlerinde standartların güncellenmesi, denetim ve bakım prosedürlerinin güçlendirilmesi gibi önlemler alınacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milletvekili, İstanbul, Politika, Antalya, İbradı, Güncel, Ulaşım, Konya, Çevre, Son Dakika

