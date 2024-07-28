CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Mavi Vatan Türkiye'nin denizlerdeki haklarının ifadesidir - Son Dakika
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CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Mavi Vatan Türkiye'nin denizlerdeki haklarının ifadesidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Mavi Vatan kavramının Türkiye'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesi olduğunu belirtti. Bağcıoğlu, Mavi Vatan konseptinin teorisi ile denizlerdeki fiili uygulamalarının siyasi mülahazalardan bağımsız olduğunu ve uzun yılların emeğine dayandığını vurguladı. Ayrıca, Mavi Vatan konseptinin temelini denizciler, bilim insanları ve amirallerin fikirlerinin yanı sıra milli ülküye katkı sağlayan isimlerin çabalarının oluşturduğunu ifade etti.

28.07.2024 10:22
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır" dedi.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, X hesabından "Mavi Vatan" ile ilgili açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır.

Bu konseptin temelini; hamaset ve şovenist fikirler değil, ömürlerini denizlerde geçirmiş amiraller, ticari Bahriye'de görev yapan denizciler, deniz hukuku alanında çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin fikirlerinin yanı sıra örneğin Ege Denizi'ndeki egemenliği tartışmalı adaları ilk kez gündeme getiren merhum amiral Güven Erkaya, Milli Gemi Konseptinin mimarı merhum amiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek'in denizcilik gücünün geliştirilmesine katkı sağlayan çabaları oluşturur.

Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk'ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Mavi Vatan Türkiye'nin denizlerdeki haklarının ifadesidir - Son Dakika

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