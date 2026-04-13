CHP'li Yazgan'dan ücretsiz toplu taşıma desteği teklifi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 18:47  Güncelleme: 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, şehir içi toplu taşımayı ücretsiz veya indirimli kullanan her bir yolcu için özel halk otobüslerine ve deniz ulaşım araçlarına destek ödemesi yapılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, şehir içi toplu taşımayı ücretsiz veya indirimli kullanan her bir yolcu için destek ödemesi yapılmasını öngörüyor. Yazgan, "Anayasamızın sosyal devlet ilkesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi ve bu amaçla sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı devlete bir görev olarak yüklemektedir. Bu kapsamda yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazi vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanması, sosyal adaletin bir gereğidir. Ancak mevcut sistemde, bu hizmeti veren özel halk otobüsü işletmecilerine ve deniz ulaşım araçlarına 'gelir desteği' adı altında yapılan ödemeler, verilen hizmetin maliyetini karşılamaktan çok uzaktır" ifadesini kullandı.

Yazgan, şöyle dedi:

"Esnaf, ücretsiz taşınan yolcu sayısı arttıkça ciddi bir finansal darboğaza sürüklenmektedir. Bu durum, hem esnafımızı mağdur etmekte hem de hizmet kalitesini düşürerek vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir. Bu kanun teklifi ile ücretsiz veya indirimli taşınan her bir yolcu için işletmecilere yapılan 'sembolik' ödemeler yerine, doğrudan bilet bedeli veya uygulanan indirim miktarı üzerinden ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Böylece esnafın verdiği hizmetin tam karşılığını alması sağlanacaktır. Ödemelerin belediyeye bildirim yapıldıktan sonra en geç bir ay içinde gerçekleştirilmesi hüküm altına alınarak, esnafın nakit akışı korunacaktır. Taşımacı esnafının mağduriyeti giderilerek, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarında yaşadığı birtakım aksaklıkların ve 'istenmeyen yolcu' muamelesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sosyal hizmetin faturasını sadece taşımacı esnafına kesmek hakkaniyetle bağdaşmaz. Devlet, sunduğu hakkın maliyetini gerçek bedeli üzerinden üstlenmeli, esnafın sırtındaki bu ağır yükü kaldırmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ahmet Baran Yazgan, Milletvekili, Ekonomi, Edirne, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:28:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.