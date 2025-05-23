CHP'li Zeybek: Yoksula uzatılan eli kırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız - Son Dakika
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CHP'li Zeybek: Yoksula uzatılan eli kırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız

23.05.2025 20:31  Güncelleme: 20:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Buca Belediyesi'nde mahsul yetiştirilen seranın su deposuna tuz konulmasını eleştirerek bu eylemi halkçı düzenin hedef alındığı bir saldırı olarak nitelendirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da bu hainliğin Bucalıların sofrasına yapıldığını belirtti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Buca Belediyesi'nin Kent Lokantaları'na gönderilmek amacıyla mahsul yetiştirilen seranın su deposuna tuz koyularak mahsule zarar verilmesine ilişkin, "Karşımızda sadece tek taraflı, körleşmiş bir husumet var. Yoksula uzatılan eli kırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Buca Belediyesi'nin Kent Lokantaları'na gönderilmek amacıyla mahsul yetiştirilen seranın su deposuna tuz koyularak mahsule zarar verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Gökan Zeybek, "Halkımız duysun. Karşımızda sadece tek taraflı, körleşmiş bir husumet var. Yoksula uzatılan eli kırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu topraklarda bin yıldır iyilik hep kendine yol bulmuştur. Bu sera yeniden filizlenir, o lokantanın kazanı yine kaynar" ifadelerini kullandı.

" Kent Lokantası'nın sebzelerine değil, halkçı bir düzene saldırılıyor"

Bunun 'kötücül bir zihniyet' olduğunu belirten Zeybek, "Bu kötücül zihniyeti değiştireceğiz. Kent Lokantası'nın sebzelerine değil, onun temsil ettiği fikre, eşitliğe, adalete, halkçı bir düzene saldırılıyor. Bu da böyle biline..." değerlendirmesinde bulundu.

"Seramıza, hain bir saldırı gerçekleştirildi"

Konuya ilişkin Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hainlik Bucalıların sofrasına yapıldı" dedi. Görkem Duman, "Söğüt mevkisinde yer alan ve elde edilen mahsulün Kent Lokantalarımız aracılığıyla hemşehrilerimize sunulduğu seramıza, hain bir saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

7,5 ton ürünün daha hasat edilmesinin hedeflendiği seranın su deposuna tuz konulduğunu belirten Duman, "Bu da köklerine zarar vererek bitkilerin yanmasına sebep oldu. Bu kötülükler bizi yıldıramayacak, önümüzü kesemeyecekler. Seramızı iki katına çıkaracağız ve ürün yelpazemizi de genişleteceğiz. Halkımızın iyiliği için çıktığımız bu yolun kutsal bir yol olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Görkem Duman, Gökan Zeybek, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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