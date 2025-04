CHP'li Zeynel Emre: 'Hak yerini bulacaktır, haksızlık mağlup olacaktır'

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tahliye olduğunu anımsatarak, "Hepsinin tahliye olacağına yürekten inanıyorum. Çok kıymetli insanlar ve haklarında aleyhine üretilen içeriklere baktığımızda bizleri utandıracak hiçbir şey yaptıklarını görmüyoruz. Hak yerini bulacaktır, haksızlık da kötülük de mağlup olacaktır" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre partisinin Şişli mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Daha önceki Saraçhane sürecini parti olarak çok başarılı bir şekilde yürüttük. Demokratik bir ülkede yaşanmaması gereken ne varsa yaşıyoruz. Türkiye'nin geleceğe inançla, kararlılıkla, diktatörlük ortamının oluşmaması için bütün protesto yöntemlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu yönüyle baktığımızda biz dedik ki her hafta bir ilçedeyiz, her hafta bir ildeyiz. İlk ilçe Şişli. Şişli'ye maalesef kayyum atandı. Halkın iradesi tanınmadı. Mitingimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her tarafında da buradaki geleceğe yönelik umudu büyütmemiz lazım. Türkiye gerçekten büyük bir sınav veriyor. Ben yabancı ajansları takip ettiğimde maalesef ülkeyle ilgili acaba diktatörlüğe doğru gidiyor mu yoksa bu protestolar, burada gençliğin demokrasiye sıkı sıkıya sağlam bir şekilde sarılmasının nereye varacağını merak ediyor. Biz gelecek adına umutluyuz, cezaevinde arkadaşlarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere içerideki arkadaşlarımızın çok dirençli, dirayetli ve kararlı olmasından ötürü de gurur duyduğumuzu ifade edeyim. Bugün tutuklu arkadaşlarımızdan Mahir Polat tahliye oldu. Hepsinin tahliye olacağına yürekten inanıyorum. Çok kıymetli insanlar ve haklarında aleyhine üretilen içeriklere baktığımızda bizleri utandıracak hiçbir şey yaptıklarını görmüyoruz. Hak yerini bulacaktır, haksızlık da kötülük de mağlup olacaktır" ifadesini kullandı.