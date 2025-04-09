CHP'li Zeynel Emre: 'Hak yerini bulacaktır, haksızlık mağlup olacaktır' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Zeynel Emre: 'Hak yerini bulacaktır, haksızlık mağlup olacaktır'

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tahliyesini değerlendirerek, tutuklu arkadaşlarının yürekten tahliye olacağına inandığını belirtti. Emre, Türkiye'nin demokrasi adına büyük bir sınav verdiğini ve protesto yöntemlerine devam edeceklerini ifade etti.

09.04.2025 22:27  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tahliye olduğunu anımsatarak, "Hepsinin tahliye olacağına yürekten inanıyorum. Çok kıymetli insanlar ve haklarında aleyhine üretilen içeriklere baktığımızda bizleri utandıracak hiçbir şey yaptıklarını görmüyoruz. Hak yerini bulacaktır, haksızlık da kötülük de mağlup olacaktır" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre partisinin Şişli mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Daha önceki Saraçhane sürecini parti olarak çok başarılı bir şekilde yürüttük. Demokratik bir ülkede yaşanmaması gereken ne varsa yaşıyoruz. Türkiye'nin geleceğe inançla, kararlılıkla, diktatörlük ortamının oluşmaması için bütün protesto yöntemlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu yönüyle baktığımızda biz dedik ki her hafta bir ilçedeyiz, her hafta bir ildeyiz. İlk ilçe Şişli. Şişli'ye maalesef kayyum atandı. Halkın iradesi tanınmadı. Mitingimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her tarafında da buradaki geleceğe yönelik umudu büyütmemiz lazım. Türkiye gerçekten büyük bir sınav veriyor. Ben yabancı ajansları takip ettiğimde maalesef ülkeyle ilgili acaba diktatörlüğe doğru gidiyor mu yoksa bu protestolar, burada gençliğin demokrasiye sıkı sıkıya sağlam bir şekilde sarılmasının nereye varacağını merak ediyor. Biz gelecek adına umutluyuz, cezaevinde arkadaşlarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere içerideki arkadaşlarımızın çok dirençli, dirayetli ve kararlı olmasından ötürü de gurur duyduğumuzu ifade edeyim. Bugün tutuklu arkadaşlarımızdan Mahir Polat tahliye oldu. Hepsinin tahliye olacağına yürekten inanıyorum. Çok kıymetli insanlar ve haklarında aleyhine üretilen içeriklere baktığımızda bizleri utandıracak hiçbir şey yaptıklarını görmüyoruz. Hak yerini bulacaktır, haksızlık da kötülük de mağlup olacaktır" ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Milletvekili, Mahir Polat, Zeynel Emre, Demokrasi, İstanbul, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Zeynel Emre: 'Hak yerini bulacaktır, haksızlık mağlup olacaktır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 23:55:13. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Zeynel Emre: 'Hak yerini bulacaktır, haksızlık mağlup olacaktır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement