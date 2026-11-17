CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekren'in cenazesine katılacak; MYK toplantısı iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in yarın İstanbul'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Cenaze nedeniyle yarın saat 14.00'teki CHP MYK toplantısı iptal edildi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in yarın İstanbul'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Cenaze töreni nedeniyle yarın yapılması planlanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı iptal edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in cenaze törenine katılmak üzere yarın İstanbul'a gidecek. Abidin Ekren'in cenazesi, yarın Pendik Sahil Müftülük Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla kaldırılacak.
Öte yandan, yarın saat 14.00'te yapılması planlanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, cenaze töreni nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?