CHP Lideri Özel'den Ara Seçim ve Zam Çağrısı, Sol Parti'den 'Darbe Süreci' Eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısıyla başlattığı muhalefet turu kapsamında Sol Parti'yi ziyaret etti. Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ile yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İşleyen, Türkiye'nin 'adı konulmamış bir darbe sürecinden' geçtiğini belirterek, İstanbul'daki davalar, belediyelere yönelik operasyonlar, gazetecilere baskılar ve hak mücadelelerine müdahaleleri örnek gösterdi. İktidarın krizini aşmak için zorbalığa başvurduğunu ve Amerika ile Trump'ın destekçisi olduğunu ifade eden İşleyen, buna karşı dayanışma içinde mücadele edeceklerini söyledi. Ara seçimi bir anayasal zorunluluk ve 'tek adam rejiminin oylanacağı referandum' olarak tanımladı.

Özel, ekonomideki gidişata dikkat çekerek, elektrik, doğalgaz ve gıda zamlarını hatırlattı ve acil 'ara zam' çağrısı yaptı. Asgari ücret ve emekli maaşlarında düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Siyasi Etik Yasası'nı Meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek, boşalan milletvekillikleri ve iktidarın anayasa ihlallerini eleştirdi. 'Seçim kazanacakken sandık var, kaybediyorsam sandıktan kaçarım' diyerek iktidarın tutarsızlığını eleştirdi.

Sol Parti temsilcisi İsmail Hakkı Tombul, birleşik muhalefetin savaşa karşı barış, laiklik, ücretsiz eğitim-sağlık gibi temel maddelerde ortaklaşarak tek adam rejimine karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. Özel de bu yaklaşıma katıldığını belirtti. Demokrasi mücadelesi hakkında konuşan Özel, önümüzdeki seçimlerin otokrasi ile demokrasi arasında tercih olacağını, bunu futbol benzetmesiyle açıkladı: 'Tayyip Erdoğan kaybedeceği zaman topu kesip maçı bitirmeye çalışıyor, biz sahamızı ve topumuzu koruyacağız, sonra kendi içimizde rekabet yaparız.'