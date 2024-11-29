CHP Lideri Özgür Özel\'den Kayyum Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin, "İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır. Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır. Dün nasıl Esenyurt'un, Tunceli'nin, Mardin'in yanındaysak bugün de Bahçesaray'ın ve Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız."