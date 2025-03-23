CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Adliyeye Gelmesine Destek Verdi - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Adliyeye Gelmesine Destek Verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alındığı İstanbul Adliyesi'nde, destek için geldiği İmamoğlu ailesiyle birlikte basın açıklaması yaptı. Özel, yargılama süreçlerinde aklıselimin hakim olacağına inandığını belirtti ve İmamoğlu'na sahip çıkacaklarını ifade etti.

23.03.2025 02:08  Güncelleme: 02:16
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alındığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Özel, "Biz aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul'un iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok bizim" dedi.

Özgür Özel, Saraçhane'deki halk buluşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alındığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Adliye koridorunda avukatlar ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile selamlaşan Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, şöyle konuştu:

"Daha savcılık aşamasının ilki tamamlandı. Öyle kötü niyetli bilgi bize gelmedi. Takip ediyoruz. Biz aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul'un iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Yargılamanın, elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamanın TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesi ile yeri yerinden oynattılar.

Hodri meydan. Elbette yargılama olsun. Ekrem Başkan işine gücüne devam etsin. Ama rakibinden korkmuyorsa Erdoğan, buradaki yargılamaları da TRT'den versin. Soruları da kanıtları da görsünler, cevapları da görsün herkes. Biz bu akşam Ekrem Başkan ile savcılık aşamasında beraberiz. Eğer hakim karşısına çıkarmaya kalkarlarsa, yapabilirler bunu."

"Ekrem beyi alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz"

Özel, sonrasında destek için İstanbul Adliyesi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Özgür Özel, burada da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem Bey'i alıp hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan bile geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir. O ihtimal Türkiye ekonomisini, Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal Türkiye'nin iç huzurunu mahveder. Ne Meclis artık çalışıp birşey yapabilir ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar atılabilir. Bütün ihtimaler tükenir, bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler, öyle bir ihtimale, bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok bizim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Adliyeye Gelmesine Destek Verdi - Son Dakika

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