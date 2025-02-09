CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile Görüştü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi sona erdi. Özel, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" dedi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, yarın saat 12.00'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi Ankara'da bir araya geldi. Görüşme saat 20.00'de başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

CHP Lideri Özel, görüşmenin ardından resmi X hesabından İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notunu düştü.

Bu görüşmenin ardından gözler yarın yapılacak PM toplantısına çevrildi. PM toplantısının gündemi erken seçim stratejileri olacak. Toplantıda ön seçim yol haritası belirlenerek, oylamaya sunulacak.