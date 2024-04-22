CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavındaki mülakat skandalını Meclis'e taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavındaki mülakat skandalını Meclis'e taşıdı

CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavındaki mülakat skandalını Meclis\'e taşıdı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan mülakat skandalını Meclis gündemine taşıdı. Öztürkmen, soru önergeleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlamasını istedi. Mülakat skandalıyla ilgili belgeleri paylaşan Öztürkmen, kamuda mülakatların ne zaman kaldırılacağını sordu.

22.04.2024 15:51
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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle ayrı soru önergeleri veren Öztürkmen, "Kamuda mülakatlar ne zaman kaldırılacak?" diye sordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan "mülakat skandalı" belgeleriyle paylaşmış, Öztürkmen'in ANKA Haber Ajansı ile paylaştığı belgelere göre, 19 Ağustos 2023'te yapılan sınavda 91, 90, 88, 86 gibi puanlar almasına karşın adayların girdiği sözlü mülakatta başarısız olduğu görülmüştü.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Öztürkmen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdi. Öztürkmen, Yılmaz'a "Kamuda mülakatlar ne zaman kaldırılacaktır?" sorusunu yöneltti.

"HAKSIZLIK BİTENE KADAR MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Öztürkmen, "91 puan alan eleniyor, 70 puan alan atanıyor. İl birincisi mülakatta "başarısız" sayılırken, son sıradakiler yükselme alarak müdür yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce "Mülakatı kaldıracağız" demişti. Bırakın kaldırmayı, kamuda torpil katmerleşti… Günlerdir mülakat mağdurlarıyla görüşüyoruz. Bizim yüz yüze görüştüklerimizin sayısı 100'ü aştı. Ancak ülkemizde bu haksızlığa uğrayanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Onların sesi olmaya, bu haksızlığı bitirene kadar mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Öztürmen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Söz konusu sözlü sınavda hangi sorular sorulmuş, puanlamalar hangi kriterlere göre yapılmıştır Sözlü sınav sonrası neden adayların başarı puanları açıklanmamaktadır? Sözlü sınavlarda kamera ve ses kaydı alınmış mıdır? Alındıysa talep eden adaylarla paylaşılacak mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023 tarihinde, AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda 'Kamuda mülakatları kaldıracağız' sözü vermişti. Bu açıklama sonrası, bakanlığınıza Cumhurbaşkanlığı kurumundan, mülakatların kaldırılması yönünde bir talimat gelmiş midir? Geldi ise neden uygulanmamıştır? Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın geçen yıl, 'torpil yazışmaları' olarak kamuoyuna yansıyan mesajlarında adı geçen adaylar, sözlü sınavda başarılı olmuş mudur?"

"ERDOĞAN TALİMAT VERDİ Mİ?"

Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "Kamuda mülakatı kaldıracağız" sözünü hatırlattı. Öztürkmen, Yılmaz'dan şu soruların yanıtını istedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023 Salı günü, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" sözü vermişti. Bu sözün gereği olarak, hangi planlamalar yapılmaktadır? Kamuda mülakatlar (sözlü sınavlar) ne zaman kaldırılacaktır? Sayın Cumhurbaşkanı, verdiği söz gereği, siz ya da ilgili Cumhurbaşkanlığı yetkililerine ve kabinesine bir talimat vermiş midir? Verdi ise, sözün üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen neden adım atılmamıştır? Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı'na ilişkin gündeme gelen "torpil" ve "kayırmacılık" iddialarının araştırılması için müfettiş görevlendirecek misiniz? Söz konusu sınavın iptal edilmesi yönünde, çok sayıda adaydan gelen taleplere karşı hangi adımları atmayı planlıyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavındaki mülakat skandalını Meclis'e taşıdı - Son Dakika

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