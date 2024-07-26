CHP Milletvekili Ali Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün aile şirketi haline dönüştüğünü iddia etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ali Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün aile şirketi haline dönüştüğünü iddia etti

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün aile şirketi haline dönüştürüldüğünü ileri sürdü. Karaoba, dokuz karı-koca ve birçok akrabanın Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştığını belirtti. Ayrıca, geçici görevle getirilen personel sayısının da oldukça fazla olduğunu ifade etti. Karaoba, liyakat yerine adamcılığın tercih edildiğini ve bu durumun haksız bir düzen olduğunu vurguladı.

26.07.2024 19:23
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(TBMM) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün "aile şirketi haline dönüştürüldüğünü" savundu. Karaoba, "Sağlık Müdürlüğü'nde dokuz karı-koca beraber çalışıyor. Buranın toplam personel sayısı yaklaşık 300, bunların 150-200'ü de geçici görevle buraya getirilmiş insanlar" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba TBMM'de yaptıgı basın açıklamasında Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün "aile şirketi haline dönüştürüldüğünü" ileri sürerek şunları söyledi:

"Uşak Milletvekili Sayın İsmail Güneş, 'Benim akrabalarım çalışmıyor' diye dün, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Ben Sayın İsmail Güneş'in ismini geçirmedim orada. Milletvekillerinin, bürokratların, Uşak'ta daha önce yöneticilik yapmış birçok kişinin yakınının liyakate uygun olmadan aile şirketine dönüştürülen Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nü dile getirmiştim. Onlarca sorunun içerisinde, 'Benim yakınım yok' deyip 'yarası olan gocunur' noktasından çıkarak sadece bu bölümünü alan Sayın İsmail Güneş'e buradan kendi ismini telafuz etmediğimi belirtirken, şu soruları da tekrarlamak istiyorum: Sağlık Müdürlüğü'nde dokuz tane karı-koca beraber çalışıyor. Buranın toplam personel sayısı yaklaşık 300 ki bunların 150-200 tanesi geçici görevle buraya getirilmiş insanlar. Dört kardeş, bir amca-yeğen, bir tane anne-kız çalışıyor.

Eğer sarı sendikaya üyeyseniz Uşak'ta, sizi liyakatinize bakmaksızın çok rahat masa başı görevlere getiriyorlar. Soruyorum, röntgen teknisyenleri neden masa başı iş yapar? Kadrosu 112'de olanların geçici görevle masa başına getirilmesinin anlamı nedir? Türkiye'de bir tane hastane göstersin, 13 yıldır aynı hemşirenin başhemşirelik yaptığı. Temizlikçi kadrosundan personel alıp bir gün temizlik yaptırmadan masa başına nasıl alıyorlar? Bu harami düzenidir. Sayın İsmail Güneş'e soruyorum, 10 yıldır milletvekilisiniz. Uşak'ın en büyük sıkıntısı sizsiniz. İki hastane vardı, bir hastaneye indirdiniz. CHP olarak yıllardır haykırıyoruz, liyakati merkeze koyun, adamcılığı bir tarafa itin diye. Uşak'ın 370 bini de bizim akrabamızdır. Fakir fukaranın çocuğu buraya gelemiyorken siz bunu yapıyorsanız bence vereceğiniz cevap 'Benim akrabam değil' değil de 'Acaba dokuz kişi çalışıyor mu' diye sormak gerekir. Algı operasyonlarını bırakalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Ali Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün aile şirketi haline dönüştüğünü iddia etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Ali Karaoba, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün aile şirketi haline dönüştüğünü iddia etti - Son Dakika
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