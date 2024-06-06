CHP Milletvekili Alp, Kars köylerindeki su sorununu gündeme getirdi

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Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda; "Kars'ın Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köyleri vardır, Kağızman ilçemize bağlı. 21'inci asırda su şebekesi olmadığı için insanlarımız maalesef hala eşek sırtında su taşıyor. Bu köylerin altyapısını yapın yoksa milletimiz sizi attan indirir, eşeğe de bindirir" dedi.

CHP Kars Milletvekili Alp, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köylerinde yaşanan su şebekesi sorununu bugün TBMM gündemine getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Alp, şunları söyledi:

"Kars'ın Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köyleri vardır, Kağızman ilçemize bağlı. 21'inci asırda su şebekesi olmadığı için insanlarımız maalesef hala eşek sırtında su taşıyor. Bu köylerin altyapısını yapın yoksa milletimiz sizi attan indirir, eşeğe de bindirir."