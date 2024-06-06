CHP Milletvekili Alp, Kars köylerindeki su sorununu gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Alp, Kars köylerindeki su sorununu gündeme getirdi

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köylerinde yaşanan su şebekesi sorununu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Alp, köylerin altyapısının yapılmaması durumunda halkın tepkisini dile getirerek, 'Milletimiz sizi attan indirir, eşeğe de bindirir' dedi.

06.06.2024 16:50
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(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda; "Kars'ın Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köyleri vardır, Kağızman ilçemize bağlı. 21'inci asırda su şebekesi olmadığı için insanlarımız maalesef hala eşek sırtında su taşıyor. Bu köylerin altyapısını yapın yoksa milletimiz sizi attan indirir, eşeğe de bindirir" dedi.

CHP Kars Milletvekili Alp, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köylerinde yaşanan su şebekesi sorununu bugün TBMM gündemine getirdi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Alp, şunları söyledi:

"Kars'ın Yukarıkaragüney ve Aşağıkaragüney köyleri vardır, Kağızman ilçemize bağlı. 21'inci asırda su şebekesi olmadığı için insanlarımız maalesef hala eşek sırtında su taşıyor. Bu köylerin altyapısını yapın yoksa milletimiz sizi attan indirir, eşeğe de bindirir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Alp, Kars köylerindeki su sorununu gündeme getirdi - Son Dakika

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