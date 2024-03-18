CHP Milletvekili AnadoluJet'in İsim Değişikliğini Sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili AnadoluJet'in İsim Değişikliğini Sordu

Geniş Video İzle

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na verdiği önergede, AnadoluJet'in isminin neden 'Ajet' olarak değiştirildiğini sordu. Karasu, AnadoluJet'in Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı taşımasına tepki göstererek, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi. Karasu ayrıca, AnadoluJet'in isim değişikliğiyle birlikte çalışanların özlük ve mali haklarında bir kayıp yaşayıp yaşamadığının açıklanmasını istedi.

18.03.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiği önergede, AnadoluJet'in isminin neden "Ajet" olarak değiştirildiği sordu. Karasu, "AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Nerede kaldı sizin milliliğiniz?" ifadelerini kullandı.

CHP Sivas Milletvekili Karasu adı AnadoluJet iken "Ajet" ismini alan ve kurumsal yapısı değiştirilen AnadoluJet'teki değişimleri Meclis gündemine taşıdı. "Anadolu" isminden neden vazgeçildiğini soran Karasu, "AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Nerede kaldı sizin milliliğiniz?" diye sordu. Karasu, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi.

"ÇALIŞANLAR BÜYÜK ENDİŞEYE SAHİP"

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, 2008 yılında Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak kurulan AnadoluJet'in 2023 yılı Kasım ayında pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında devam ettirme kararı aldığını hatırlattı.

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki THY'nin satışa çıkarılmaya hazırlandığı iddialarının sektörde dile getirildiğini aktaran Karasu, "Yıllardır çarpık özelleştirme uygulamalarıyla çalışanların mağdur edildiği ülkemizde, stratejik ve çok ciddi tecrübe birikimi gerektiren THY'de ve Ajet'te çalışanlar büyük bir endişeye sahiptir." ifadelerini kullandı.

Karasu, önergesinde şu soruları yönetti:

"AJet'in ismi nereden gelmektedir? 'Anadolu' isminden vazgeçilmesinin gerekçesi nedir? Yeni şirkete AJet adı verilirken 14 Ağustos 2005 tarihinde Atina'da düşen Helios Airways adını taşıyan, ancak daha sonra adını Ajet olarak değiştiren, ilerleyen yıllarda da faaliyetlerini sonlandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi havayolu firmasıyla aynı adın verilmesi bir tesadüf müdür? Değil ise gerekçesi nedir? Şirkete isim verilmeden önce herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? AJet isminin ve yeni şirketin kurumsal logosu için herhangi bir reklam ajansı ile bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmış bu firmanın adı ve anlaşmanın içeriği nedir? Firmaya, yaptığı hangi işlemler için ne kadar ödeme yapılmıştır?"

"ÖZELLEŞTİRME VEYA SATIŞ Mİ GELİYOR?"

Karasu, yaptığı açıklamada hükümete, "AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Hani nerede sizin milliliğiniz, nerede sizin milliyetçiliğiniz?" sözleri ile tepki gösterdi. AnadoluJet'teki dönüşümle birlikte kurum çalışanların özlük ve mali haklarında bir kayıp yaşayıp yaşamadıklarının açıklanmasını isteyen Karasu, önergesinde çalışanların mağduriyetlerini de dile getirdi.

Önceki adıyla AnadoluJet'in özellikle Anadolu'daki kentlere uçak seferleri düzenlediğini hatırlatan Karasu, bu firmanın veya THY'nin özelleştirilmesi halinde hem çalışanların hem de yararlanan tüm vatandaşların önemli kayıplar yaşayacağına dikkati çekti.

CHP Milletvekili AnadoluJet\'in İsim Değişikliğini Sordu
Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milletvekili, Ulaş Karasu, Sivas, Ulaşım, Havacılık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili AnadoluJet'in İsim Değişikliğini Sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi
    11:58 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Yerel Kültür Müzesini Gezdi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.

  • Kayseri'deki Erdemli Vadisi Turizme Açılıyor
    11:57 Kayseri'deki Erdemli Vadisi Turizme Açılıyor

    Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.

  • Yolspor, Elazığ'ı temsil etmeye devam ediyor
    11:56 Yolspor, Elazığ'ı temsil etmeye devam ediyor

    Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.

  • Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi
    11:56 Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi

    Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürdü. Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Kınık Mahallesi'nde Toptancı Hal Kompleksi İnşa Ediyor
    11:55 Antalya Büyükşehir Belediyesi Kınık Mahallesi'nde Toptancı Hal Kompleksi İnşa Ediyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönüm üzerine bir toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatları ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.

  • MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı
    11:54 MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı. Videoda, şehit ailelerinin ve askerlerin görüntüleri yer aldı ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiirinden mısralar okundu.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Siz bu sürece ne katkı verdiniz?'
    11:54 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Siz bu sürece ne katkı verdiniz?'

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
    11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu belirtti. Erdoğan, zaferin İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham verdiğini vurguladı.

  • Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak
    11:52 Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Yeşil Alanları Artıracak

    Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgenin yeşil alanlarını çoğaltacağını ve her mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:01:02. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili AnadoluJet'in İsim Değişikliğini Sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement