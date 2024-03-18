CHP Milletvekili AnadoluJet\'in İsim Değişikliğini Sordu

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplaması istemiyle verdiği önergede, AnadoluJet'in isminin neden "Ajet" olarak değiştirildiği sordu. Karasu, "AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Nerede kaldı sizin milliliğiniz?" ifadelerini kullandı.
CHP Sivas Milletvekili Karasu adı AnadoluJet iken "Ajet" ismini alan ve kurumsal yapısı değiştirilen AnadoluJet'teki değişimleri Meclis gündemine taşıdı. "Anadolu" isminden neden vazgeçildiğini soran Karasu, "AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Nerede kaldı sizin milliliğiniz?" diye sordu. Karasu, özelleştirme iddialarını da gündeme getirdi.
"ÇALIŞANLAR BÜYÜK ENDİŞEYE SAHİP"
Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, 2008 yılında Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak kurulan AnadoluJet'in 2023 yılı Kasım ayında pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altında devam ettirme kararı aldığını hatırlattı.
Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki THY'nin satışa çıkarılmaya hazırlandığı iddialarının sektörde dile getirildiğini aktaran Karasu, "Yıllardır çarpık özelleştirme uygulamalarıyla çalışanların mağdur edildiği ülkemizde, stratejik ve çok ciddi tecrübe birikimi gerektiren THY'de ve Ajet'te çalışanlar büyük bir endişeye sahiptir." ifadelerini kullandı.
Karasu, önergesinde şu soruları yönetti:
"AJet'in ismi nereden gelmektedir? 'Anadolu' isminden vazgeçilmesinin gerekçesi nedir? Yeni şirkete AJet adı verilirken 14 Ağustos 2005 tarihinde Atina'da düşen Helios Airways adını taşıyan, ancak daha sonra adını Ajet olarak değiştiren, ilerleyen yıllarda da faaliyetlerini sonlandıran Güney Kıbrıs Rum Kesimi havayolu firmasıyla aynı adın verilmesi bir tesadüf müdür? Değil ise gerekçesi nedir? Şirkete isim verilmeden önce herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? AJet isminin ve yeni şirketin kurumsal logosu için herhangi bir reklam ajansı ile bir anlaşma yapılmış mıdır? Yapılmış bu firmanın adı ve anlaşmanın içeriği nedir? Firmaya, yaptığı hangi işlemler için ne kadar ödeme yapılmıştır?"
"ÖZELLEŞTİRME VEYA SATIŞ Mİ GELİYOR?"
Karasu, yaptığı açıklamada hükümete, "AnadoluJet gibi bize özel bir isim dururken, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde faaliyet göstermiş bir havayolu ile aynı adı vermeye utanmıyor musunuz? Hani nerede sizin milliliğiniz, nerede sizin milliyetçiliğiniz?" sözleri ile tepki gösterdi. AnadoluJet'teki dönüşümle birlikte kurum çalışanların özlük ve mali haklarında bir kayıp yaşayıp yaşamadıklarının açıklanmasını isteyen Karasu, önergesinde çalışanların mağduriyetlerini de dile getirdi.
Önceki adıyla AnadoluJet'in özellikle Anadolu'daki kentlere uçak seferleri düzenlediğini hatırlatan Karasu, bu firmanın veya THY'nin özelleştirilmesi halinde hem çalışanların hem de yararlanan tüm vatandaşların önemli kayıplar yaşayacağına dikkati çekti.
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