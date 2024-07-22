CHP Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Araştırılmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Araştırılmasını İstedi

CHP Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Araştırılmasını İstedi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların ve çözümüne yönelik tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. Genç, performansa dayalı ücretlendirme sistemi, yıllık izinlerde maaş kesintisi, döner sermaye ödemeleri, emeklilik hakları ve şiddet olayları gibi konuların ele alınması gerektiğini belirtti.

22.07.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için araştırma önergesi verdi.

Genç, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

"Sağlık çalışanları, performansa dayalı ücretlendirme sistemi nedeniyle adaletsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır"

"Sağlık çalışanları, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden, ailelerinden ve sevdiklerinden fedakarlık ederek, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Onlar, toplumun sağlığı ve refahı için kendi sağlıklarını ve huzurlarını riske atan, büyük bir adanmışlıkla çalışan kahramanlarımızdır. Ancak, bu fedakar insanlar yıllardır çözülmeyen sorunlarla boğuşmakta ve hak ettikleri değeri görmemektedir. Sağlık çalışanlarımız, performansa dayalı ücretlendirme ve taban-teşvik sistemi nedeniyle adaletsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sistem, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmakta, motivasyonu düşürmekte ve hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Sağlık çalışanlarımızın emeğinin karşılığını adil bir şekilde alması, hizmet kalitesinin artması için elzemdir.

"Sağlık çalışanları, yıllık izinlerini kullanırken maaş kesintileri ile karşı karşıya kalmaktadır"

Sağlık çalışanlarımız, yıllık izinlerini kullanırken maaş kesintileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, çalışanlarımızın ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratmakta ve onların hak ettikleri dinlenme sürecini tam anlamıyla yaşamalarını engellemektedir. Yıllık izinlerin kullanımı sırasında maaş kesintisi yapılmamalıdır, sağlık çalışanlarımız huzurla dinlenebilmelidir. Döner sermaye ödemeleri adaletsiz bir şekilde dağıtılmakta ve bazı meslek gruplarına hiçbir şekilde ödeme yapılmamaktadır. Bu adaletsizlik, sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu kırmakta ve iş barışını zedelemektedir. Bu ödemelerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.

"Sadece çıplak maaş emekliliğe yansıtılmakta ve bu durum sağlık çalışanlarımızı mağdur etmektedir"

Sağlık çalışanlarımızın emeklilik haklarının iyileştirilmesi, onların emeklilikte de insanca yaşayabilmelerini sağlamak zorunludur. Mevcut durumda, sadece çıplak maaş emekliliğe yansıtılmakta ve bu durum sağlık çalışanlarımızı mağdur etmektedir. Emeklilik hakları, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının bir karşılığı olarak yeniden düzenlenmelidir. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın korunması ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir. Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda hizmet verebilmeleri sağlanmalıdır. Şiddet olaylarının son bulması için etkin ve caydırıcı önlemler alınmalıdır.

"Birçok alanda acil düzenlemelere ihtiyaç var"

Taşeron olarak çalışan sağlık personelinin kadroya geçirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışanlarımız, eşit haklara sahip olmalı ve adil çalışma koşullarında görevlerini yerine getirebilmelidir. Ayrıca, sağlık çalışanlarımızın temel ücretlerinin emekliliğe yansıtılması, sağlık hizmetlerinin ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması, nöbet ücretlerinin artırılması ve düzenlenmesi, sağlık hizmetlerinde şiddetin önlenmesi, personel istihdamı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi birçok alanda acil düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Sağlık çalışanlarımız, ülkemizin sağlık sisteminin temel direkleridir. Onların hak ettikleri değeri görmeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve karşılaştıkları sorunların çözülmesi, sadece sağlık çalışanlarımız için değil, tüm toplum için büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Aşkın Genç, Kayseri, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Araştırılmasını İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:52:57. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Araştırılmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement