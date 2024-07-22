CHP Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Araştırılmasını İstedi

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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için araştırma önergesi verdi.

Genç, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

"Sağlık çalışanları, performansa dayalı ücretlendirme sistemi nedeniyle adaletsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır"

"Sağlık çalışanları, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden, ailelerinden ve sevdiklerinden fedakarlık ederek, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Onlar, toplumun sağlığı ve refahı için kendi sağlıklarını ve huzurlarını riske atan, büyük bir adanmışlıkla çalışan kahramanlarımızdır. Ancak, bu fedakar insanlar yıllardır çözülmeyen sorunlarla boğuşmakta ve hak ettikleri değeri görmemektedir. Sağlık çalışanlarımız, performansa dayalı ücretlendirme ve taban-teşvik sistemi nedeniyle adaletsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sistem, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmakta, motivasyonu düşürmekte ve hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Sağlık çalışanlarımızın emeğinin karşılığını adil bir şekilde alması, hizmet kalitesinin artması için elzemdir.

"Sağlık çalışanları, yıllık izinlerini kullanırken maaş kesintileri ile karşı karşıya kalmaktadır"

Sağlık çalışanlarımız, yıllık izinlerini kullanırken maaş kesintileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, çalışanlarımızın ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratmakta ve onların hak ettikleri dinlenme sürecini tam anlamıyla yaşamalarını engellemektedir. Yıllık izinlerin kullanımı sırasında maaş kesintisi yapılmamalıdır, sağlık çalışanlarımız huzurla dinlenebilmelidir. Döner sermaye ödemeleri adaletsiz bir şekilde dağıtılmakta ve bazı meslek gruplarına hiçbir şekilde ödeme yapılmamaktadır. Bu adaletsizlik, sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu kırmakta ve iş barışını zedelemektedir. Bu ödemelerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.

"Sadece çıplak maaş emekliliğe yansıtılmakta ve bu durum sağlık çalışanlarımızı mağdur etmektedir"

Sağlık çalışanlarımızın emeklilik haklarının iyileştirilmesi, onların emeklilikte de insanca yaşayabilmelerini sağlamak zorunludur. Mevcut durumda, sadece çıplak maaş emekliliğe yansıtılmakta ve bu durum sağlık çalışanlarımızı mağdur etmektedir. Emeklilik hakları, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının bir karşılığı olarak yeniden düzenlenmelidir. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın korunması ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir. Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir ortamda hizmet verebilmeleri sağlanmalıdır. Şiddet olaylarının son bulması için etkin ve caydırıcı önlemler alınmalıdır.

"Birçok alanda acil düzenlemelere ihtiyaç var"

Taşeron olarak çalışan sağlık personelinin kadroya geçirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışanlarımız, eşit haklara sahip olmalı ve adil çalışma koşullarında görevlerini yerine getirebilmelidir. Ayrıca, sağlık çalışanlarımızın temel ücretlerinin emekliliğe yansıtılması, sağlık hizmetlerinin ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması, nöbet ücretlerinin artırılması ve düzenlenmesi, sağlık hizmetlerinde şiddetin önlenmesi, personel istihdamı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi birçok alanda acil düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Sağlık çalışanlarımız, ülkemizin sağlık sisteminin temel direkleridir. Onların hak ettikleri değeri görmeleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve karşılaştıkları sorunların çözülmesi, sadece sağlık çalışanlarımız için değil, tüm toplum için büyük önem taşımaktadır."