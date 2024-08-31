CHP Milletvekili Aşkın Genç: Emeklilere hak ettikleri maaşları versinler

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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Hiçbir dönem emeklinin bütçeden aldığı pay yüzde 6'yı geçmemiştir. Şu anda da emeklilere ayrılan rakam yüzde 5,8'dir. Bizim iktidar yetkililerine tavsiyemiz, en kısa zamanda bu yanlıştan dönsünler, emeklilerimize hak ettikleri maaşları versinler. Devlete düşen emeklilerin her türlü bakımını sağlamak, rahatça geçinmelerini sağlamaktır" dedi.

Aşkın Genç, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kayseri Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Emeklilerin bütçeden aldığı payın hiçbir dönemde yüzde 6'dan fazla olmadığını belirten Genç, iktidara bu yanlıştan dönmelerini ve emeklilere hak ettikleri maaşları vermeleri çağrısında bulundu. Genç, şunları söyledi:

"Türkiye'nin genelinde nereye gitsem, emekli büyüklerimiz ile karşılaşsam, onların sorunlarını görsem, dinlesem içim kan ağlıyor. Sizlerin içinde bulunduğu bu durum reva değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emeklisine en üst düzeyde bakabilecek güce sahiptir. Ne zaman bunu söylesek, 'EYT devlete yük oldu' diyorlar. Devlete düşen emeklilerin her türlü bakımını sağlamak, rahatça geçinmelerini sağlamaktır.

"Hiçbir dönem emeklinin bütçeden aldığı pay yüzde 6'yı geçmemiştir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçelerinde hiçbir dönem emeklinin bütçeden aldığı pay yüzde 6'yı geçmemiştir. Şu anda da EYT'lilerin gelmesine rağmen yine emeklilere ayrılan rakam yüzde 5,8'dir. Bu da gösteriyor ki hükümet ne kadar itiraz ederse etsin ne kadar yanlış yorum yaparsa yapsın emeklilerin bütçeden aldığı pay yüzde 6 seviyesini geçmemiştir. Bizim buradan iktidar yetkililerine tavsiyemiz, en kısa zamanda bu yanlıştan dönsünler, emeklilerimize hak ettikleri maaşları versinler.

Artık bıçak kemiğe dayandı. Tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, dar gelirliler, emekliler, doktorlar, mühendisler, öğretmenler hepsi birer açmazın içerisinde. Özellikle son 3 yılda verdiğimiz faizler, ödenen borçlar rakamlarına baktığımız zaman emekliye verilecek rakamlar bu bütçeyi incitmeyecek düzeydedir."