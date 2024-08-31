CHP Milletvekili Aşkın Genç: Emeklilere hak ettikleri maaşları versinler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Aşkın Genç: Emeklilere hak ettikleri maaşları versinler

CHP Milletvekili Aşkın Genç: Emeklilere hak ettikleri maaşları versinler

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kayseri Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hiçbir dönemde emeklinin bütçeden aldığı payın yüzde 6'yı geçmediğini belirterek, iktidara emeklilere hak ettikleri maaşları vermeleri çağrısında bulundu.

31.08.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Hiçbir dönem emeklinin bütçeden aldığı pay yüzde 6'yı geçmemiştir. Şu anda da emeklilere ayrılan rakam yüzde 5,8'dir. Bizim iktidar yetkililerine tavsiyemiz, en kısa zamanda bu yanlıştan dönsünler, emeklilerimize hak ettikleri maaşları versinler. Devlete düşen emeklilerin her türlü bakımını sağlamak, rahatça geçinmelerini sağlamaktır" dedi.

Aşkın Genç, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kayseri Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Emeklilerin bütçeden aldığı payın hiçbir dönemde yüzde 6'dan fazla olmadığını belirten Genç, iktidara bu yanlıştan dönmelerini ve emeklilere hak ettikleri maaşları vermeleri çağrısında bulundu. Genç, şunları söyledi:

"Türkiye'nin genelinde nereye gitsem, emekli büyüklerimiz ile karşılaşsam, onların sorunlarını görsem, dinlesem içim kan ağlıyor. Sizlerin içinde bulunduğu bu durum reva değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emeklisine en üst düzeyde bakabilecek güce sahiptir. Ne zaman bunu söylesek, 'EYT devlete yük oldu' diyorlar. Devlete düşen emeklilerin her türlü bakımını sağlamak, rahatça geçinmelerini sağlamaktır.

"Hiçbir dönem emeklinin bütçeden aldığı pay yüzde 6'yı geçmemiştir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçelerinde hiçbir dönem emeklinin bütçeden aldığı pay yüzde 6'yı geçmemiştir. Şu anda da EYT'lilerin gelmesine rağmen yine emeklilere ayrılan rakam yüzde 5,8'dir. Bu da gösteriyor ki hükümet ne kadar itiraz ederse etsin ne kadar yanlış yorum yaparsa yapsın emeklilerin bütçeden aldığı pay yüzde 6 seviyesini geçmemiştir. Bizim buradan iktidar yetkililerine tavsiyemiz, en kısa zamanda bu yanlıştan dönsünler, emeklilerimize hak ettikleri maaşları versinler.

Artık bıçak kemiğe dayandı. Tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, dar gelirliler, emekliler, doktorlar, mühendisler, öğretmenler hepsi birer açmazın içerisinde. Özellikle son 3 yılda verdiğimiz faizler, ödenen borçlar rakamlarına baktığımız zaman emekliye verilecek rakamlar bu bütçeyi incitmeyecek düzeydedir."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Aşkın Genç, Ekonomi, Kayseri, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç: Emeklilere hak ettikleri maaşları versinler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
21:26 Topu Dilruba’ya attılar Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
21:12 Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi Fenerbahçeli taraftarlardan 3 tribünü birden kaplayan 30 Ağustos koreografisi
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi tutuklandı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 16:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Aşkın Genç: Emeklilere hak ettikleri maaşları versinler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement