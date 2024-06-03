CHP Milletvekili Aşkın Genç: TÜİK'in manipülatif verileri memur ve emekli zamlarını etkileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Aşkın Genç: TÜİK'in manipülatif verileri memur ve emekli zamlarını etkileyecek

CHP Milletvekili Aşkın Genç: TÜİK\'in manipülatif verileri memur ve emekli zamlarını etkileyecek

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek, TÜİK'in gerçeği yansıtmayan verilerin temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zamları da etkileyeceğini belirtti. Genç, TÜİK'in manipülatif verilerine dayanarak ekonomi hakkında 'pembe' tablolar çizmeye çalışanların halkın yaşadığı gerçeklikten bihaber olduğunu ifade etti.

03.06.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek "TÜİK'in gerçeği yansıtmayan verileri temmuz ayında memura ve emeklilere yapılacak zamları da etkileyecek. Gerçek veriler olmadan, gerçekçi politikalar geliştirilemez" dedi.

TÜİK, mayıs ayına tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde  3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Enflasyon verisinin memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zammı etkileyeceğini belirten Genç'in, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasındaki büyük fark, ekonomi yönetimindeki çarpıklıkları bir kez daha gözler önüne seriyor. TÜİK'e göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 3,37 ve yıllık enflasyon yüzde 75,45 olarak açıklanırken, ENAG'a göre ise mayıs ayında enflasyon yüzde 5,66 artmış ve yıllık enflasyon yüzde 120,66'ya yükselmiştir. TÜİK'in verilerinde bile yıllık enflasyon zirveyi görmüştür. Fiyatlar fırlamış, alım gücü düşmüş, halkımız geçim sıkıntısı içinde kıvranırken, TÜİK'in bu manipülatif verileri sadece ve sadece bir aldatmacadan ibaret. Ancak biz, gerçeği biliyoruz.

"TÜİK'in manipüle edilmiş verilerine dayanarak ekonomi hakkında 'pembe' tablolar çizmeye çalışanlar, halkın yaşadığı gerçeklikten bihaber"

Yüksek enflasyon, vatandaşın alım gücünü hızla eritmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamasını bile zorlaştırmaktadır. Gıda, konut, enerji ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların maliyetleri hızla artarken, hükümetin çözüm üretmek yerine sorunları göz ardı etmesi, ekonomik krizin daha da derinleşmesine neden oluyor. TÜİK'in manipüle edilmiş verilerine dayanarak ekonomi hakkında 'pembe' tablolar çizmeye çalışanlar, halkın yaşadığı gerçeklikten bihaberler. TÜİK'in gerçeği yansıtmayan verileri temmuz ayında memura ve emeklilere yapılacak zamları da etkileyecek. Gerçek veriler olmadan, gerçekçi politikalar geliştirilemez. Hükümeti, halkın çektiği bu acıları görmezden gelmemeye ve dürüst olmaya davet ediyorum. Aksi takdirde, ekonomideki bu kötü gidişat, ülkenin sosyal ve ekonomik dokusunu onarılamaz bir şekilde tahrip etmeye devam edecektir.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili, Aşkın Genç, Ekonomi, Kayseri, Memur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç: TÜİK'in manipülatif verileri memur ve emekli zamlarını etkileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:06:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Aşkın Genç: TÜİK'in manipülatif verileri memur ve emekli zamlarını etkileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement