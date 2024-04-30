CHP Milletvekili Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatı En Az 15 Lira Olmalı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatı En Az 15 Lira Olmalı

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, buğday taban fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini belirtti. Barut, AKP iktidarı döneminde çiftçi borcunun 2.5 milyar liradan 700 milyar liraya çıktığına dikkat çekerek, buğday üreticilerinin desteklenmezse çiftçi kalmayacağını ve tarımın harap olacağını söyledi.

30.04.2024 10:51
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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'nin en erken hasadın yapıldığı Çukurova Bölgesi'nde buğday tarlasında yaptığı açıklamada, buğday taban fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini söyledi. AKP iktidara geldiğinde 2.5 milyar lira olan çiftçi borcunun bugün 700 milyar lirayı aştığına dikkat çeken Barut, "Eğer bu yıl da buğday üreticisini desteklemezseniz Türkiye'de çiftçi kalmayacak. Halimiz harap olacak" dedi.

CHP'li Barut, Çukurova Bölgesi Karataş Ovası'nda bir buğday tarlasında açıklama yaparak, çiftçinin sorunlarına değindi. Ayhan Barut, "Buğdayda hasat zamanı geldi. Hasat yapılacak ama buğday üreticileri kara kara düşünüyor. Çünkü kaça satacaklarını, ne yapacaklarını bilmiyor. Türkiye geçen yıl tarım, gıda ve içecek sektöründe yaklaşık 20 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Dikkat çeken ise, buğday ithalatıydı. Geçen yıl 10 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Bu yılın ilk 2 ayında bile 1 milyon 578 bin ton buğday ithalatı yapılarak 390 milyon dolar para ödendi. AKP iktidarı, 22 yılda 85 milyon tonun üstünde buğday ithal ederek yaklaşık 25 milyar dolar parayı yerli üreticiye değil yabancı ülkelerin çiftçilerine ödedi" diye konuştu.

"TABAN FİYAT EN AZ 15 LİRA OLMALI"

Barut, hasat zamanı üreticilerin kendilerini memnun edecek bir taban fiyat açıklanmasını beklediğini bildirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'de yaklaşık 20 milyon ton civarında buğday üretimi var. İğneden ipliğe, tohumdan mazota her şeye yüzde 100'ün üstünde zam geldi. Tarımda enflasyon ise yüzde 75'i geçti. Geçen yıl TMO'nun açıkladığı fiyat 8.25 liraydı. Şu anda enflasyon farkı da konulduğunda en az 15 lira fiyat açıklanmalı. Çiftçi desteklensin. Çiftçinin piyasalara ve kredi borçları olarak yaklaşık 700 milyar liranın üstünde borcu var. AKP göreve geldiğinde 2002 yılında çiftçinin borcu 2.5 milyar iken bugün 700 milyar liranın üstüne çıktı. Bu yıl da çiftçiyi desteklemezseniz sonu haraptır. Çiftçi kalmaz. İktidara çağrı yapıyoruz. Tarımı, üreticiyi destekleyin ki aynı zamanda üreticiyi de desteklemiş olursunuz."

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatı En Az 15 Lira Olmalı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatı En Az 15 Lira Olmalı - Son Dakika
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