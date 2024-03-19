CHP Milletvekili Bingöl: Türkiye'nin tekstil sektörü kan ağlıyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bingöl: Türkiye'nin tekstil sektörü kan ağlıyor

CHP Milletvekili Bingöl: Türkiye\'nin tekstil sektörü kan ağlıyor

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye ekonomisindeki yanlış ekonomi politikalarının tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, sektörün yarısının iflas noktasına geldiğini söyledi. Bingöl, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi ve sektörün geleceği konusunda endişelerini dile getirdi. Maliyetlerin artması, kredi imkanlarının azalması ve dış rekabetin artması gibi faktörlerin sektörü zor durumda bıraktığını ifade eden Bingöl, gereken önlemlerin alınmaması halinde Türkiye'nin üretim potansiyelinin kaybedileceğini vurguladı.

19.03.2024 11:57  Güncelleme: 12:01
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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Türkiye ekonomisinde kilit öneme sahip tekstil sektörü yanlış ekonomi politikaları nedeniyle kan ağlıyor. Döviz kuru üzerindeki enflasyon baskısı, artan maliyetler, kredi kanallarının kapatılması üreticiyi bitirme noktasına getirdi. Sektörün yarısı yıl sonunu göremeyeceğinden endişeli" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tekstil üreticileri ile bir araya geldi. Türkiye ekonomisi içinde en yüksek ikinci paya sahip tekstil sektörünün sorunlarına ilişkin TBMM'ye soru önergesi veren Bingöl, yaptığı açıklamada, sektörün yarısının iflas noktasına geldiğini vurguladı. İktidarın yanlış politikaları sonucu derinleşen ekonomik kriz nedeniyle bütün üreticilerin zor durumda olduğunu söyleyen Bingöl, "Tekstil sektörü de ihracat, istihdam ve katma değer açısından Türkiye ekonomisinde itici güç konumunda. Bir araya geldiğimiz sektör temsilcilerinin karamsarlığı, seçimlerin ardından ekonomimizin sürükleneceği noktayı bize anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Üretimin içinden gelen sektör temsilcilerinin, tekstilin geleceğine ilişkin endişelerine dikkati çeken Bingöl, "Üretim için mücadele veren insanların 'Tekstil sektörünün en az yarısı yıl sonunu göremez' tahmini, AKP'nin Türkiye'yi getirdiği son noktanın fotoğrafıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"MALİYETLER ARTMIŞ DURUMDA"

AKP'nin yönetemediği enflasyon ve baskılanan kur nedeniyle özellikle ihracata yönelen ve yurt dışından ham madde alan üreticinin önünü görmesini engellediğini vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Çalışan ücretlerini seçim yatırımı gibi yöneten iktidarın elinde her alanda maliyetler de artmış durumda. Buna ek olarak sektör bileşenleri, üretime destek olacak kredi imkanlarının çok uzağında. Artan faizler karşısında üretici krediye erişemiyor. Faiz yükünü göze alanlara karşı bile bankaların kredi kapılarını sonuna kadar kapattığı çokça örnek mevcut. Seçimlerin ardından kredilerdeki sıkılaşmanın artacağı yönündeki ifadeler de sektörün geleceğini şimdiden etkiliyor. Üreticiler bütün bunlara ek olarak, Türkiye'deki ekonomik krizi Avrupalı alıcıların fırsata çevirmek istediklerini ve artan enflasyona rağmen bir önceki yıldan daha düşük fiyat talebinin sektörü çıkmaza soktuğunu aktarıyorlar."

Bingöl, "Uzak Doğu ve AB olmak üzere tüm dünya pazarlarında artan rekabete rağmen yerli üreticimizi koruyamazsak, mevcut iktidar anlayışıyla sorunlar görmezden gelmeye devam edilirse ve bir an önce gereken önlemler alınmazsa üretebileceğimiz bir değer de maalesef kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bingöl: Türkiye'nin tekstil sektörü kan ağlıyor - Son Dakika

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