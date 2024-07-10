CHP Milletvekili Bülbül, 9. Yargı Paketi'ne tepki gösterdi

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(TBMM)- CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM'ye sunulan 9. Yargı Paketi'ne tepki gösterdi. Bülbül, "Toplumun beklediği düzenlemeleri hiçe sayarken, keyfi düzenlemelere, hukuksuzluğa imza atıp duruyorsunuz. 9. Yargı Paketi Meclis'e sunulduğundan beri telefonlarımız susmuyor, paketten toplumun pek çok kesiminin memnun olmadığı açık. Yurttaşı mağdur etmek, Saray'ı memnun etmek için mi buradasınız?" diye sordu.

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Meclis'e gelen 9. Yargı Paketi'ne tepki gösterdi. CHP'li Bülbül, yaptığı yazıla açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bugüne kadar 8 Yargı Paketi geçti. 9. Yargı Paketi ise bu hafta başlayacak komisyon görüşmeleri ile gündeme gelecek. Yine bir torba yasa önümüze geliyor. Anayasa'ya aykırı olan bir torba yasa... 20 kanunda değişiklik yapan 38 maddeden oluşan torba yasa düzenlemesiyle amaçlanan, hangi yasanın Meclis'ten geçtiğini anlamamak, kamuoyu oluşmaması, muhalefet edilmemesinden başka bir şey değildir. Yargı paketi diye bir kavram AKP iktidarı döneminde girdi. Bu torba yargı paketler ne getirdi, ne yarar sağladı? Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı bakımından koca bir hiç.

Saray'da hazırlanıp Meclis'te önümüze getirilen bu paketler ülkemizi, hukuk devleti olmaktan uzaklaştırdı. Komisyonda uyarılarımıza rağmen Anayasa'ya aykırı maddeler geçirilmeye çalışıldı.

"Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymak olağan hala geldi"

AKP iktidarı döneminde Anayasa'yı çiğneyen maddeleri yasalaştırmak ve Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymak olağan hale geldi. Toplumun beklediği düzenlemeleri hiçe sayarken, keyfi düzenlemelere, hukuksuzluğa imza atıp duruyorsunuz. 9. Yargı Paketi Meclis'e sunulduğundan beri telefonlarımız susmuyor, paketten toplumun pek çok kesiminin memnun olmadığı açık. Yurttaşı mağdur etmek, Saray'ı memnun etmek için mi buradasınız?

"İkinci kez tekerrür"

Adil yargılanma hakkı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, hak arama hürriyeti, masumiyet karinesi, mülkiyet hakkı, çevre hakkı, hasta mahkumların durumu, kadına yönelik şiddetin engellenmesi… Paketlerde her şey var. Bunlar yok! Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulara, yakınlarına umut verdiniz ama umutlarını paket dışında bıraktınız. İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili beklenen yeni düzenlemeleri, KHK mağdurlarını, kamuda mülakat uygulamasının kaldırılmasını, ehliyet affını, 31 Temmuz yasasına mağdur edilen kesimlerin beklentilerini paket dışında bıraktınız.

"Kazanılan hakkın geri alınması isteniyor"

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun kadının soyadını düzenleyen 187. maddesini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi ise yapılması planlanan düzenlemede, kadınların 30 yıldır mücadelesini verdiği ve Anayasa Mahkemesi kararıyla da kazandığı hükme bağlamış olan soyadını tek başına kullanmasına olanak sağlayan hakkını AKP iktidarı geriletmek istiyor. İlgili maddedeki "ancak" kelimesi "şu kadar ki" kelimesiyle değiştirilerek kelime oyunlarıyla aynı hüküm getiriliyor. Hem Anayasa Mahkemesi'nin kararı hem de uluslararası sözleşmeler hiçe sayılıyor.

"Sorunlu maddeler"

9. Yargı Paketi olan torba yasa Anayasa'ya aykırı hükümler taşımaktadır. Kadının soyadı, OHAL yetkilerinin 2029'a kadar kullanılmasına olanak tanıyan TMSF kayyum düzenlemesi, kamulaştırma ve ormanlarda cezaevi düzenlemesinin yeniden getirilmesi düzenlemelerinin içerik bakımından Anayasa'ya, AYM kararlarına, AİHM kararları ve imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu açıktır. Bu maddeler sorunlu maddelerdir.

Gerçekte ise sürekli kelime oyunları yapılarak, özgürlükten, hukuk devletinden, demokrasiden ve Anayasa'dan uzaklaşılıyor. Kazanılmış hakların geriletilmesine göz yummayacağız. Komisyonlarda, genel kurulda bu düzenlemelerin takipçisi olacağız."