CHP Milletvekili Bülbül: AKP Tarımı Bitirmeye Ant İçmiş

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek; "AKP; çiftçiyi, tarımı, üretimi bitirmeye adeta ant içmiş. 18 yıl önce çiftçiye 'Ananı da al git' diyen AKP zihniyeti bugün hala aynı yerde duruyor" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, AKP'nin sistematik bir biçimde uyguladığı tarımsal üretimi bitirmeye yönelik politikalarına tepki gösterdi. CHP'li Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Çiftçimiz maliyetler yüzünden üretime ara vermek zorunda kalırken AKP, bir hafta önce ekilmeyen tarım arazilerini kiraya vereceğini duyurmuştu. Her gün bir yenisini ekledikleri tarım düşmanı politikalarla çiftçinin ölüm fermanını okudular. Çiftçiye verdikleri üç kuruş desteklemeyi de nereden kısarım, çiftçiyi bundan nasıl mahrum bırakırım hesabı yapıyorlar. Tarım Kanunu madde 21'e göre, tarımsal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz. Geldiğimiz noktada AKP, çiftçiye borçludur, çiftçinin cebinden tarlasındaki ürününden çalmıştır. AKP, çiftçiyi, tarımı, üretimi bitirmeye adeta ant içmiş.

Ziraat Bankası'nı eleştirdi

Çiftçilere kolaylık sağlamak için kurulmuş olan Ziraat Bankası ise bugün çiftçinin tek gelir kaynağı olan toprağına göz koyuyor. 23 Mart 1916'da Ziraat Bankası için çıkarılan yasanın 1. Maddesinde 'Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur' denilmiştir. Geldiğimiz noktada Ziraat Bankası, borcunu ödeyemeyen çiftçinin tarlasını satışa çıkarıyor. Kamu bankaları, holdinglere, sermayeye, patronlara kredi dağıtmakla meşgul. Tarımın, çiftçinin, üreticinin esamesi okunmuyor.

"Üretirse zarar ediyor, üretmezse aç kalıyor"

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu, Haziran 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında artarak 471 milyar TL'den 710 milyar TL'ye yükseldi. Çiftçi borcunu ödeyemiyor. Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 48 olmuş. Çiftçinin kullandığı mazottan, ektiği tohuma, döktüğü gübreden, sulama maliyetine kadar her kalemde geçen yıla göre yüzde yüzden fazla artış var. Çiftçi üreteyim derse zarar ediyor, üretmeyi bırakırsa aç kalıyor.

"Çiftçinin yakasından düşün"

Çiftçi perişan durumdayken, ülkede bir tarım krizi varken çiftçinin alın terinin karşılığını vermek yerine buğdayı Rusya'dan ithal eden zihniyet hala bu ülkeyi yönetiyor. 18 yıl önce çiftçiye 'Ananı da al git' diyen AKP zihniyeti bugün hala aynı yerde duruyor. Siyasi kavgalardan medet uman iktidar şunu iyi bilsin: CHP olarak bizim tek bir gündemimiz vardır. O da halkımızı yoksullaştıran AKP ile mücadeledir. Üreticilerin sesini duyuyoruz. Milletimizin, çiftçimizin derdi bizim de derdimizdir. Çiftçinin yakasından düşün."