CHP Milletvekili Bülbül, esnaf kredilerinde yapılan zamı eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bülbül, esnaf kredilerinde yapılan zamı eleştirdi

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin geriye dönük yüzde 100'e varan oranlarda zam yapılmasına tepki gösterdi. Bülbül, esnafın zor durumda olduğunu ve kredi faizlerinin yükseltilmesinin esnafı daha da zor duruma düşüreceğini belirtti. Ayrıca, esnafın borçlarının kısa sürede 3'e katlandığını ve hükümetin yandaşlara uygun oranlarla kredi verirken esnafa en yüksek faizle kredi verdiğini ifade etti.

17.05.2024 10:19
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemelerine geriye dönük yüzde 100'e varan oranlarda zam yapılmasına tepki gösterdi. Bülbül, "Yandaşa uygun oranla oluk oluk para akıtan esnafa gelince en yüksek faizle kredi veren iktidar, elini esnaftan, vatandaştan çekmeli, halkına düşman olmaktan vazgeçmelidir" dedi.

Süleyman Bülbül, esnaf kredilerinin "sessiz sedasız" yükseltildiğini belirterek, bunun "Kasaya para lazım, Saraya para lazım" politikasının bir adımı olduğunu söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülbül, "Kasaya para lazım, Saray'a para lazım' politikasının adımı olarak esnafın kredileri sessiz sedasız geçmişe dönük olarak yükseltildi. Bakın? Böyle bir şey mümkün mü? Hukuk devletinde mümkün mü? Ülkenin geldiği duruma bakın. Ekonomik anlamda esnafın bittiğinin göstergesi. Esnaf ne yapıyor? Kredi için başvuruyor, almış olduğu kredilerin faizleri yükseltiliyor." dedi.

"NEREDEN NEREYE?"

Esnafın artan kredi faizleri karşısında yaşadığı sorunlara dikkati çeken Bülbül, şöyle konuştu:

"Açıklama yapmışlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın dikkatine: Kullanmış olduğunuz ve borcu devam eden Hazine destekli esnaf kredi faiz oranları güncellenmiştir. Güncellemeye bakın. Eylül 2023'te esnaf payı yüzde 15'ken yüzde 24'e çıkarılmış. Ekim 2023'te esnaf payı yüzde 7,5'ken yüzde 17'ye çıkarılmış. Şimdi ise esnaf payı 25.12.2023'te yüzde 25 olan esnaf payı 31.03.2024'te yüzde 29'a çıkarıldı. Nereden nereye?

"ESNAFA 'KEPENGİ KAPAT GİT' DİYORLAR"

Esnaflarımızın bu kredi faiz oranlarına göre yaşaması mümkün mü? Esnafa 'dükkanı kapat' diyorlar, bu esnaf nasıl geçinecek, çoluk çocuğuna nasıl bakacak? Kredi faiz oranlarını yüzde 100'lere varan bir oranda değiştirerek pandemiden beri zor durumda olan esnafa 'kepengi kapat git' diyorlar.

"ESNAFIN YARISI BORÇLU, BORÇLAR 3 BUÇUK YILDA 3'E KATLANDI"

Geçen yıl işyerini kapatıp faaliyetine son veren esnaf sayısı 111 bini aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Yeni dükkan açanlar önceki yıla göre yüzde 5,8 azalırken, kapanışlar yüzde 11,9 arttı. Bunlar resmi rakamlar. Halkbank'a kredi borcu olan esnaf sayısı 2017'de 448 bin olurken 2021'de 1 milyon 168 bine çıktı. Esnafın yarısı borçlu. Borçlar ise 3 buçuk yıl gibi kısa bir sürede 3'e katlandı. Yandaşa uygun oranla oluk oluk para akıtan esnafa gelince en yüksek faizle kredi veren iktidar, elini esnaftan, vatandaştan çekmeli, halkına düşman olmaktan vazgeçmelidir."

CHP Milletvekili Bülbül, esnaf kredilerinde yapılan zamı eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bülbül, esnaf kredilerinde yapılan zamı eleştirdi - Son Dakika

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