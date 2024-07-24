CHP Milletvekili Cumhur Uzun, emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Cumhur Uzun, emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi

Geniş Video İzle

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AKP iktidarının emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini ve emeklilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Uzun, emeklilere verilen düşük maaşlar ve yaşam standartlarının düşüklüğüne dikkat çekerek, iktidarın kaynaklarını yandaşlarına aktarmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

24.07.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iktidar milletvekillerine "Emekli, yıllarca yaşamın tüm zorluklarına rağmen ülkesi ve milleti için durmaksızın çalışmış, gençliğini, enerjisini bu ülke için harcayıp tüketmiş, şimdi ise kalan ömründe sizden huzur içinde yaşayacağı bir ülke yönetmenizi, ihtiyaçlarını giderebildiği, torunlarını sevip okşayabildiği, onları mutlu edebildiği bir yaşam bekleyen kişidir" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda emeklilerin sorunları hakkında konuştu. Konuşmasında AKP iktidarının emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini dile getiren Uzun, "Siz ise bu kişileri, 22 yıllık iktidarınızın sonunda, açlığa, yoksulluğa ve hatta sefalete mahküm ettiniz. Yaşama sevinçlerini yok ettiniz" dedi. Uzun, şunları söyledi:

"19 bin lira açlık sınırı olarak açıkladığınız parayı bile onlara çok görerek, 10 bin lira ile aç, açıkta yaşa dediniz. Karnını doyurma, insanca bir yaşam sürdürme, sağlığına bakma, sürün sürünebildiğin kadar dediniz. Bir de utanmadan, sıkılmadan 2024 yılını da emekliler yılı ilan ederek, kendileriyle adeta alay ettiniz. Bu mudur sizin büyüğünüze saygınız. Bu mudur sizin emeklinize saygınız, sevginiz, minnetiniz… Bakın emekliye reva gördüğünüz bu sefalet maaşıyla, sadece kendisine değil, ölen kızının- oğlunun çocuklarını yanına alarak torunlarına bakmak zorunda olanlar var.

"Yandaşınıza, garantili ihalecilerinize, koruyup kolladığınız bir avuç insana aktardığınız kaynağı kesin"

5 – 6 bin lira ile ihtiyaçlarını gidermek zorunda olan, dul ve yetimler var. Kendisine yetemediği halde, boşanarak baba evine, yanında çocuğu ile dönen evladına ve torununa bakmak zorunda kalanlar var. Dramlar var. Sefalet var. İlerleyen yaşına rağmen çöp toplayanlar var. Pazarda atılan sebze meyveyi toplayıp yiyenler var. Yüzü gülmeyen insanlar var. Her gün bir kez daha kahrolanlar var. Ayıptır. Günahtır. Yapmayın bunu emeklilerimize. Yandaşınıza, garantili ihalecilerinize, koruyup kolladığınız bir avuç insana aktardığınız kaynağı kesin. Emeklimize dönün yüzünüzü, verin emeklimizin hakkını. Emeklilerimiz, sizin dediğiniz gibi; Bu ülkenin üzerine yük, iktidarın sırtında küfe ve görmezden geleceğiniz insanlar değillerdir. Bu ülkenin üzerine yük, sırtında bir küfe arıyorsanız, o da sizin iktidarınızın ta kendisidir."

CHP Milletvekili Cumhur Uzun, emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Mahkum, Mahkum, Muğla, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Cumhur Uzun, emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 17:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Cumhur Uzun, emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement