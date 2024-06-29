CHP Milletvekili Durmaz, patates üreticilerinin sorunlarını dile getirdi

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(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, patates üreticilerinin sorunlarını dinledi. Durmaz, "Sayın Bakan'ın bunu duyması lazım. Çiftçilerin de bu sesine, figanına, feryadına birazcık vicdanı varsa bu rakamlara bu iş yapılmaz. Gelecekte Türkiye'de çiftçiye patates ektiremezsiniz. Bunu görmeyene yazıklar olsun" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın Niksar ilçesinde patates tarlasındaki üreticilerin sorunlarını dinledi. Çiftçilik yapan Serkan Özdemir, taleplerini şöyle anlattı:

"Bu seneki patates fiyatlarını herkes duymuştur zaten. Şu anda bizim özenle yaptığımız işçiliğe rağmen devletin bize yardımcı olması gereken Tarım Kredi Kooperatifleri'nde şu an elimizde gördüğünüz ürünleri tarlada bırakıyoruz. Çuvalladığımız ürünler dahilinde Tarım Kredi marketlere gönderiyoruz ve bu mallarımız bize geri iade ediliyor. Bunları çöpe döktürüyorlar. Bunların tarlada maliyeti, bize ödenen para 5 TL. Maliyeti değil. Şu tarlada çıkan 5 TL'lik ürünü market raflarından 15-20 liradan aşağı alan var mı? Bu bizim emeğimiz değil. Devlet bize yardımcı olması gereken konularda yardımcı olmadığı gibi gönderdiğimiz malların iadesinde araçların nakliye bedellerine varana kadar hepsini çiftçiye ödetiyor. Gereken yardımın yapılmasını, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini talep ediyoruz.

Bir ton patatesin çuvala girip araca binmesinin maliyeti bin 500 TL. Biz tarladan 5 TL'ye veriyoruz. Çiftçinin eline geçen para 3 bin 500 TL. Çitfçi kazanmıyor zarar ediyor. Nereye kadar devam edecek? Her şeye zam geldi. Geçen sene bu patates 10 lirayken bu sene neden 5 lira?"

"Sayın bakanın bunu duyması lazım"

Tarım kredi marketlerinin çiftçinin mağduriyetini gidermek için çoğaldığını belirten Kadim Durmaz da şöyle konuştu:

"Öyleyse bu noktada sana yeni bir mağduriyet kapısı oldu. Sen buradan bir tır malı yaptın Ankara'ya gönderdin. 'Al götür bunu'. Olmaz böyle bir şey. Sayın Bakan'ın bunu duyması lazım. Çiftçilerin de bu sesine, figanına, feryadına birazcık vicdanı varsa bu rakamlara bu iş yapılmaz gelecekte Türkiye'de çiftçiye patates ektiremezsiniz. Bunu görmeyene yazıklar olsun."