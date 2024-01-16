 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili: Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili: Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emekli aylıklarına yapılması beklenen ek zammın görüşülmesi öncesi yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının iyileştirilmesinin bir adalet meselesi olduğunu belirtti. Salıcı, hükümetin seçim hesaplarıyla emekliye eziyet ettiğini ve muhafazakar olduğunu söyleyen bir iktidarın ikiyüzlülük yaptığını ifade etti.

16.01.2024 - 12:28,
Abone Ol

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emekli aylıklarına yapılması beklenen ek zamma ilişkin, "Oy avcılığı hesaplarıyla emekliye eziyet etmek, muhafazakar olduğunu söyleyen bir iktidarın ikiyüzlülüğüdür. Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir. Bir sosyal adalet meselesidir" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emekli aylıklarına yapılacak ek zammın görüşülmesinin beklendiği kabine toplantısı öncesi açıklama yaptı. Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Hükümet, emekli aylıklarını iyileştirmek için seçimin yaklaşmasını bekliyor. Seçim hesaplarıyla emekliye eziyet ediyor. Lafa gelince 'büyüklere hürmetten', 'maneviyattan' bahsederler. İcraata gelince 'Seçim yoksa zam da yok' derler. Bu mu büyüklerimize hürmet? Bu mu yaşlılarımıza vefa?

"SOSYAL ADALET MESELESİ"

Emekliler lütuf beklemiyor.  Çalışırken yapılan kesintilerin karşılığını istiyorlar. Oy avcılığı hesaplarıyla emekliye eziyet etmek, muhafazakar olduğunu söyleyen bir iktidarın ikiyüzlülüğüdür. Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir. Bir sosyal adalet meselesidir."

CHP Milletvekili: Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:02:50. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili: Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement