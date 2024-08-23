CHP Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesine Tepki Gösterdi

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe tepki gösterdi. Karakoz, 'Çiftçi tarlasını neden ekemiyor, neden üretimden vazgeçiyor diye kendi politikalarını sorgulayacakları yerde, çiftçinin tarım arazisine el koyup başkasına kiraya vermekle tehdit ediyorlar. Tarım arazilerinin boş kalmasının asıl sebebi AKP'nin yanlış ve plansız tarım politikalarıdır' dedi.

23.08.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe tepki gösterdi. Karakoz, "Çiftçi tarlasını neden ekemiyor, neden üretimden vazgeçiyor diye kendi politikalarını sorgulayacakları yerde, çiftçinin tarım arazisine el koyup başkasına kiraya vermekle tehdit ediyorlar. Tarım arazilerinin boş kalmasının asıl sebebi AKP'nin yanlış ve plansız tarım politikalarıdır" dedi.

Evrim Karakoz yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan, İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliği eleştirdi.

İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin başka kişilere kiralanmasını, "Bu uygulama her ne kadar ekilmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmaya yönelik bir adımmış gibi görünüyor olsa da aslında açıkça ekonomik sıkıntılar nedeniyle yoksullaşan çiftçinin arazisine el koyup, büyük kartellere ve yandaşlara rant yaratmaya yönelik bir düzenlemedir" diye değerlendiren Karakoz, şu görüşleri dile getirdi:

"Üreticinin girdi maliyetleri katlanırken; gübresi, mazotu, ilacı her türlü masrafı artarken çiftçiyi yeterince desteklemeyen AKP hükümeti, şimdi de köylünün elindeki tarım arazilerine göz dikmiş durumda. Çiftçiyi bitirdiniz, perişan ettiniz yetmedi toprağına mı çökeceksiniz?

Yönetmeliğe göre, çiftçi iki yıl süreyle tarım arazisini işlemezse, tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önce çiftçiyi ayakta tutacak ve üretime devam etmesini sağlayacak politikalar üretmesi gerektiğini vurgulayan Karakoz, şöyle devam etti:

"Bu iktidar çiftçiyi ürettiği zaman zarar eder hale getirdi"

"22 yıllık AKP iktidarı plansız ve yanlış tarım politikalarıyla ülke tarımını bitme noktasına getirdi. Bugün üretici neyi ekerse, ne kadar kazanacağını bilmiyor. Tarım destekleri çok yetersiz. Mazotu, gübresi aldı başını gitti. Bu iktidar çiftçiyi ürettiği zaman zarar eder hale getirdi. Tarım arazileri boş kalıyorsa, iktidarın çiftçinin elinden tutmaması nedeniyle, üreticiyi yeterince desteklememesi nedeniyle boş kalıyor.

Bu uygulama her ne kadar ekilmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmaya yönelik bir adımmış gibi görünüyor olsa da aslında açıkça ekonomik sıkıntılar nedeniyle yoksullaşan çiftçinin arazisine el koyup, büyük kartellere ve yandaşlara rant yaratmaya yönelik bir düzenlemedir. Bakanlık önce arazi sahibine tarlasını neden ekemediğini, üretimden neden vazgeçtiğini sormalıdır. Yeniden üretime döndürecek destek ve teşvikleri sağlamalıdır.

İktidara çağrımızdır; önce tarım desteklerini üreticinin ihtiyacını karşılayacak seviyelere çıkarın. Çiftçiye vergisiz mazot verin, gübre desteği sağlayın. Elektrik ve su fiyatlarını düşürün. En önemlisi de tarımsal üretimi planlayın. Çiftçi ne ekerse ne kazanacağını önceden bilsin. Günü birlik kararlarla politika yürütmeyin. İşte o zaman tarım arazileri boş kalmaz. İşte o zaman tarımda ilerleme sağlanır. Tarım ve Orman Bakanlığı bu tartışmalı uygulamadan derhal vazgeçmelidir."

Kaynak: ANKA

Evrim Karakoz, Milletvekili, Ekonomi, Aydın, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:16:02. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Evrim Karakoz, Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement