CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Diş Hekimliği uygulamasını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Diş Hekimliği uygulamasını eleştirdi

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Diş Hekimliği uygulamasını eleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın Aile Diş Hekimliği hedefini eleştirerek, uygulamanın işlemediğini ve halkın diş tedavi hizmetlerine ulaşımının zor olduğunu belirtti. Akkuş İlgezdi, Aile Diş Hekimliği uygulamasının hayata geçirilmesiyle en az 10 bin işsiz diş hekimine istihdam sağlanabileceğini ifade etti.

17.05.2024 10:39
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın 12'nci Kalkınma Planı hedefi olarak ortaya koyduğu 'Aile Diş Hekimliği' formülünü eleştirdi. Planın işlemediğini ifade eden Akkuş İlgezdi, "Aile Diş Hekimliğinde hedef var, formül var, ihtiyaç var ama sonuç yok. Halkımızın ağız ve diş tedavi hizmetlerine ulaşımının zorluğu hepimizin malumu, bir diğer gerçeğimiz de işsiz olan diş hekimlerimiz. Aile diş hekimliği uygulamasının sağlıklı bir biçimde hayata geçirildiğinde en az 10 bin işsiz diş hekimine istihdam sağlanmış olacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın 12'nci Kalkınma Planı hedefi olarak ortaya koyduğu 'Aile Diş Hekimliği' formülünü TBMM gündemine taşıdı. Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi de veren Akkuş İlgezdi, "Aile hekimliği gibi zorunlu bir hizmet aile diş hekimliği. Neredeyse hane başına bir diş hekimi düşüyor ama halkımıza diş tedavisi lüks oldu. Ağız ve diş sağlığı hizmet alımında Avrupa'nın çok gerisinde olduğumuz bir gerçek. Randevu alamayan hastalarımız diş tedavisi için özel kliniklerde yüksek maliyetler ödemek zorunda kalıyor" değerlendirmesini yaptı.

Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Sağlık Bakanlığı'nın 12'nci Kalkınma Planı hedefi olarak ortaya koyduğu 'Aile Diş Hekimliği' formülü birkaç il ve yayınlanan genelge ile sınırlı kaldı. Bakanlığın hedefi var, formülü var, halkın ihtiyacı var ama uygulama neredeyse yok seviyesinde. Aile Diş Hekimliği uygulamasıyla vatandaşların hizmete daha kolay erişimi, halk ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşturulması, önlenebilir rahatsızlıkların düzenli kontroller ile, erken teşhis ve müdahaleyle önlenmesi sağlanacaktır. Ülkemizdeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerindeki yoğunluğun azaltılması, ileri düzey tedavilerin halkın omuzlarına yüklenen yüksek maliyetlerin en azından minimum seviyeye indirilmesi için önem arz eden aile diş hekimliği uygulaması 81 ilde etkin biçimde uygulamaya geçirilmelidir. Halkımızın ağız ve diş tedavi hizmetlerine ulaşımının zorluğu hepimizin malumu, bir diğer gerçeğimiz de işsiz olan diş hekimlerimiz. Aile diş hekimliği uygulamasının sağlıklı bir biçimde hayata geçirildiğinde en az 10 bin işsiz diş hekimine istihdam sağlanmış olacak. Meslektaşlarım bakanlıktan gelecek alım sayısını bekliyor. Bakanlığın bu konuyla ilgili daha hassas davranmasını ve hem halkımız, hem de diş hekimlerimiz için gerekli uygulamaları bir an önce yapması konusunda çağrıda bulunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Diş Hekimliği uygulamasını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile Diş Hekimliği uygulamasını eleştirdi - Son Dakika
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