CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: AKP Uyuşturucu ile Mücadele Etmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Uyuşturucu yaşı ilkokul seviyelerine düşmüşken, okul önlerinde uyuşturucu satılırken Sağlık Bakanlığı 'Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri' kaleminden hem tasarruf yapıyor hem de, bağımlılıkla ilgili hiçbir çalışma yapmıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da 'Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele' programında tasarrufa gidiyor ve bu bütçenin de anca yarısını kullanıyor. AKP uyuşturucu ile mücadele etmiyor" dedi.
Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyuşturucuya bağımlılığın önlenmesi bütçesinden tasarruf edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İlgezdi, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:
"Uyuşturucu yaşı ilkokul seviyelerine düşmüşken, okul önlerinde uyuşturucu satılırken Sağlık Bakanlığı 'Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri' kaleminden hem tasarruf yapıyor hem de, bağımlılıkla ilgili hiçbir çalışma yapmıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da 'Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele' programında tasarrufa gidiyor ve bu bütçenin de anca yarısını kullanıyor. AKP uyuşturucu ile mücadele etmiyor
Bağımlılıkla mücadele için ayrılan 'Bağımlılığın Önlenmesi' bütçesinden tasarruf etmenin hiçbir mantıklı yanı yok. Bu iktidarın uyuşturucu ile mücadele etmediğinin kanıtı.
Çocuk yaşa kadar düşen ve alarm seviyesinde olan uyuşturucuyla mücadelede önemli bir sorumluluğu bulunan Sağlık Bakanlığı akıl tutulması yaşıyor çünkü; 'Erişkinlere Yönelik Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri' kalemine 2023 yılında 991 milyon 923 bin lira ödenek ayrıldı. Toplam 991,9 milyon liralık ödenek, yıl içinde 8 milyon 89 bin liraya düşürüldü. Ödeneklerin nereye harcandığına bakıyoruz erişkinlere yönelik madde bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için 2023 yılında tek kuruş harcanmamış. Ülkemizde artan uyuşturucu kullanımı var, bir bataklık var pırıl pırıl gençliğimizi, insanımızı içine çekiyor Sağlık Bakanlığı mücadele etmeyi aklına dahi getiremiyor maalesef.
"AMATEM VE ÇEMATEM OLDUĞU YERDE SAYIYOR"
Bağımlılığın tedavisinde büyük önemi olan AMATEM ve ÇEMATEM olduğu yerde sayıyor. 2 yılda sadece 1 tedavi merkezi açıldı, 2021 yılında 137 olan tedavi ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2023 yılında 138 oldu, ne acı. Bağımlılık batağından kurtuluş için bir yardım eli olan tedavi ve rehabilitasyon merkezi sayımız yetersiz, Sağlık Bakanlığı tüm bu olanlara karşı kayıtsız.
"GENÇLERİN BAĞIMLILIKLA MÜCADELESİNDE TASARRUF OLMAZ"
Gençlik ve Spor Bakanlığı için kötünün iyisi diyebiliriz ancak, Sağlık Bakanlığı ayrılan bütçeyi düşürüp üstüne hiçbir hizmet yapmadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı da 'Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele' alt hedefine 2023 yılında 7 milyon 866 bin lira kaynak ayırmıştı. Kaynak, 2023 yılı içinde 5 milyon 966 bin liraya kadar düşürüldü. 2023 yılının sonunda yapılan toplam harcama ise, 4 milyon 836 bin lira. Nereden tasarruf edeceklerini bilmedikleri için yaşanıyor tüm bunlar. Geleceğimiz olan gençlerin bağımlılıkla mücadelesinde tasarruf olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetçisi olan gençlerimizin bağımlılık batağına düşmesini önlemek, bağımlılıkla mücadele eden gençlerimize gereken imkanları sağlamak hepimizin sorumluluğu ama öncelikle bakanlıkların görev ve sorumluluğunda."
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