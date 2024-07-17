CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kaymakam Sınavlarında Torpil İddialarını Gündeme Getirdi

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Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan kabile, ilk kez görüntülendi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2022'deki kaymakam sınavlarında yazılıyı kıl payı geçen adayların sözlüde en yüksek puanları alarak göreve atandığı ortaya çıkmasına ilişkin açıklama yaptı. İlgezdi, "Mülakata torpil deyince eleştiriliyoruz ama apaçık torpil bu yaşananlar. 2022 yılı Kaymakamlık sınavında sınırda sözlü mülakata çağrılan adaylar nasıl oluyor da tavan puanlarla sözlü mülakatı geçiyor? AKP iktidarına sormak lazım vicdanınız rahat mı? "Devletimiz, AKP iktidarının kayırmacılık politikası sebebiyle de içerden çürütülüyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2022 kaymakamlık sınavında uygulanan torpil konusunda Meclis'e soru önergesi veren İlgezdi, yaşanan olaya ilişkin videolu açıklamada bulunarak, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı liyakati rafa kaldırdı, mülakatta tam yol ileri gidiyorlar, ne acı. AK Parti iktidarının seçim öncesi gerçekleştirmediği vaatlerinden biri de mülakatın kaldırılmasıydı. Mülakata torpil deyince eleştiriliyoruz ama apaçık torpil bu yaşananlar. 2022 yılı Kaymakamlık sınavında sınırda sözlü mülakata çağrılan adaylar nasıl oluyor da tavan puanlarla sözlü mülakatı geçiyor? 2022 Kaymakamlık sınavında 200 kaymakam adayının alındığı sınavda yazılı barajı 71.3 olarak belirlenmiş. Yazılı sınavdan 71.57 puan alan, sözlü mülakata kıl payı katılarak 91 puan alıyor ve şu an görevde, AKP iktidarına sormak lazım vicdanınız rahat mı? Gece başınızı yastığa rahatlıkla koyup uyuyabiliyor musunuz?

Devletimiz, AKP iktidarının kayırmacılık politikası sebebiyle de içerden çürütülüyor. Liyakatsiz kaymakam atamaları da bunun en somut örneği. Ülkemizin kılcal damarları olan ilçelerimizin işinin ehli, liyakatli, görevinin gerekliliklerini kazanmış kişiler tarafından yönetilmelidir ama biz 2022 yılı Kaymakamlık sınav sonuçlarına bakıyoruz, yazılıda 78 puanda kalıp mülakatta 98 puan alarak kaymakam olan bir kişinin babasının bir kurumda bölge müdürü olduğunu görüyoruz. Tam puana yakın sözlü sınav sonucu alan adayların çoğunun AKP ile bağlantıları liyakatı yok ettiklerinin bir başka kanıtı. AKP iktidarında AKP'li üst düzey yönetici, bürokraside yer alan AKP'li bir ismin oğlu, kızı, yeğeni olmazsan, hiçbir şeye hakkın yok."

Konuya ilişkin Meclis'e soru önergesi veren İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavında yazılı ve sözlü sınavda adayların aldığı puanlarda tutarsızlık olduğu medyaya yansımıştır. Yazılı sınav sonucunda sınırda sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların sözlü mülakatta yüksek puan almaları dikkat çekmektedir ve toplumsal bir rahatsızlık oluşturmaktadır. Bu yıl kaymakamlık başarı listesinin açıklanmamasının sebebi yüksek puan alanların elenmesi, çok düşük puan alanların atanması mıdır? 100 ile 90 arasında yazılı sınavdan puan alan kaç aday vardır? Bunların kaçı atanmıştır? 89 ile 80 arasında yazılı sınavdan puan alan kaç aday vardır? Bunların kaçı atanmıştır? Yazılı Sınavın ilk onuna giren kaç aday mülakat sonucu elenmiştir?"